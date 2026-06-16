ベルギー戦でモハメド・サラーが交代した理由

エジプト代表GKアル＝マフディ・スレイマンは、2026年W杯初戦のベルギー戦（1－1）でモハメド・サラーが交代した理由を明かした。

エジプト代表はベルギー代表を相手に粘り強い戦いを展開し、初戦で貴重な勝ち点1を獲得した。

スレイマンはテレビ局「オン・スポーツ」のインタビューで「強豪相手に善戦した。勝つつもりだったが、大会序盤なら引き分けでも良い結果だ」と語った。

「全員が責任を果たし、良い試合ができた。特にムスタファ・シューバーの活躍を称えたい」と続けた。

サラーの途中交代については、疲労を考慮したコーチ陣の判断と説明した。

「サラーは偉大なキャプテンでチーム全員を支えているが、試合中に疲労が見られたため、スタッフは交代を決断した」と説明した。

また、エジプト代表GKは「どの相手にも恐れず戦える」と強調し、チームが大きな野心を持っていることを示した。

「目標はグループステージを首位突破すること。次の試合でも良い結果を出せる自信がある」と語った。

最後に彼は「次の2試合にも大きな期待をしている。いつも支えてくれるエジプトのファンに喜びを届けたい。エジプト代表の名にふさわしい大会になることを願っている」と語った。

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