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ベルギーは攻守の切り替えで生じるスペースを突き、シャルル・デ・ケテラーレの精度の高いチャンスメークを生かして、イタリアに4-1で圧勝した。アウェーのイタリアに先制を許したものの、マルク・ファン・ボメルの戦術的な布陣がイタリアの守備組織を着実に崩した。

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このUEFAネーションズリーグの一戦を戦術面で特徴づけたのは、試合をコントロールしようとするイタリアと、混沌とした展開を作り出そうとするベルギーの対照的な姿勢だった。ファン・ボメルは、ベルギーが誇る爆発力のある両サイドの選手を生かし、高い位置でのボール奪取からイタリアの技術に優れた中盤を迂回するという明確な狙いを持って試合に臨んだ。イタリアがボール保持で上回り、テンポを支配しようとした一方、ベルギーは縦への速さと素早いカウンター攻撃を重視。攻撃的なイタリアの両サイドバックが背後に残すスペースを狙った。

一方、ロベルト・マンチーニは、ボール保持時に3-2-5へと変化する流動的な4-3-3を採用し、ボールを保持することでブリュッセルの観衆を沈黙させようとした。イタリアの戦術的な狙いは、ニコロ・バレッラとサンドロ・トナーリを使ってハーフスペースで数的優位を作りながら、ピオ・エスポジトをベルギーのセンターバックと対峙させることだった。しかし、攻撃時に大きく広がる布陣にこだわったことが、最終的にはイタリアの敗因となる。ベルギーの守備組織は、プレッシャーを受けてもより強固だった。

ベルギーの戦術的な布陣

ファン・ボメルが採用した4-2-3-1は、非常に高い戦術的規律をもって機能した。守備ブロックはコンパクトさを保ち、通常は中盤でプレスを構えた。プレスを強めるのは、イタリアのニコロ・ファジョーリかアレッサンドロ・バストーニがボールを運んでハーフウェーラインを越えようとした時に限られた。ユーリ・ティーレマンスとロメオ・ラヴィアのダブルボランチが重要な役割を担い、中央を遮ることでイタリアをサイドへ誘導。ベルギーが望む1対1の勝負へ持ち込んだ。ボールを奪い返すと、すぐさまケヴィン・デ・ブライネかデ・ケテラーレを見つけ、縦への素早い攻撃を仕掛けた。

デ・ケテラーレの役割は特に巧妙だった。自由に動く司令塔としてライン間に入り込み、重要な2アシストを記録した。イタリアのDFを持ち場から引き出すことで、15分にマキシム・デ・カイペルが遅れて攻撃に加わり、同点ゴールを決めるスペースを生み出した。ベルギーは右サイドで人数をかけてから、左のジェレミー・ドクへ素早く展開する攻撃を繰り返した。このサイドチェンジによって、マイケル・カヨデの高い位置取りを突き、ベルギーが11分間で3得点を挙げた猛攻の末、26分にはドクが3点目を決めた。

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イタリアの戦術的な布陣

イタリアは4-3-3で試合に入り、最初の10分間は非常に効果的に機能した。ビルドアップでは、カヨデ、バレッラ、エスポジトによる短いパスの三角形を重視。11分にはカヨデの供給したボールをエスポジトが決めて先制し、すぐに成果を得た。守備ではマンチーニが最終ラインを高く設定し、ピッチを狭くしてデ・ブライネがボールを持つ時間を制限しようとした。しかし、その背後はディエゴ・モレイラとドクのスピードに対して脆弱になった。

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イタリアの最大の問題は、攻守の切り替え時に守備のカバーが不足したことだった。ファジョーリとニッコロ・ピジッリが攻撃を支えるために前へ出ると、中盤と4バックの間には大きな空間が生じた。バストーニとリッカルド・カラフィオーリにはボールを扱う能力があったものの、ベルギーに両サイドのスペースへロングボールを送られると苦戦した。イタリアのボール保持率はベルギーを上回る53％だったが、xGはベルギーの3.355に対して2.273。ボールを保持していても、カウンターから許す好機を抑えるだけの守備の安定感を欠いていたことを示している。

戦術的な駆け引き

戦術上の勝負を分けたのは、ベルギーのダブルボランチとイタリアのインサイドMFが対峙した中央のエリアだった。ファン・ボメルは、ボールを持たない時に両ウイングを内側へ絞らせ、中央に6人のブロックを形成。イタリアはそこを突破できず、この攻防をベルギーが制した。その結果、イタリアはクロスに頼らざるを得ず、試合を通じて23本を供給したが、ブランドン・メヘレとナタン・エンゴイが効果的に対応した。両者の狙いの違いは明白だった。イタリアがじっくり攻める展開を望んだのに対し、ベルギーはスピード勝負へと持ち込んだ。

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同点に追いつかれた後も、マンチーニが高い最終ラインを維持した判断が転機となった。ベルギーのスピードに対応するために守備ブロックを下げなかったことで、イタリアはドクとデ・ケテラーレにカウンター攻撃のテンポを握らせてしまった。同点ゴールから間もない22分にエンゴイが決めた2-1とするゴールは、イタリアの戦術的な落ち着きを心理面から崩した。その後の慌ただしい10分間で、守備の陣形は完全に失われた。

試合中の修正

3-1とリードされて迎えたハーフタイム、マンチーニは中盤のバランスを修正しようと、ファジョーリとピジッリに代えてフェデリコ・ディマルコとイッサ・ドゥンビアを投入した。より伝統的なウイングバックを用いるシステムへの変更は、攻撃の幅を確保し、守備での相手への追走を改善するためのものだった。当初はこれで安定し、イタリアは後半にボールを持つ時間を増やした。しかし、計12本のシュートを得点に結びつける決定力を欠いた。62分に交代する直前のトナーリへのイエローカードは、容易に突破され続けた中盤のいら立ちを物語っていた。

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ファン・ボメルは、試合を締めくくるために現実的な交代策で応じた。ラヴィアに代えてニコラス・ラスキンを投入し、プレスに新たな活力を加えた。さらに終盤にはドディ・ルケバキオとレアンドロ・トロサールを起用し、カウンターの脅威を維持した。終盤の修正で最も重要だったのは、モレイラに少し低い位置を取らせ、そこから一気に前へ飛び出すよう指示したことだ。80分、デ・ブライネのパスに反応したモレイラが4-1とし、イタリアの逆転への望みを事実上絶った。交代を通じて強度を維持したベルギーの対応は、イタリアのシステム変更を上回った。

総括

最終的にベルギーの勝利は、ボール保持を基調とする美しいプレーを、攻守の切り替えにおける効率が上回った結果だった。ボール保持を譲り、デ・ブライネとデ・ケテラーレという創造性のある攻撃の中心を通じて素早く仕掛けるファン・ボメルの判断が、イタリアの高い最終ラインと中央への戻りの遅さを露呈させた。イタリアの先制点は異なる結末を予感させたものの、ベルギーのスピードに応じて最終ラインの高さを修正できず、前半に3失点を喫した。好機の質で上回り、重要な場面で決定力を発揮したベルギーが、ブリュッセルで戦術面でも完勝を収めた。