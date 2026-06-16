ベルギー代表DF：「エジプトには手加減した。サラーとマルモシュを封じた」

ベルギー代表DFブランドン・ミケーリは、エジプト戦の前半はチームが期待されたパフォーマンスを発揮できなかったと認めた。その一方で、2026年ワールドカップのこの試合を1-1の引き分けに持ち込んだこと、また「レッドデビルズ」がモハメド・サラーとオマル・マルムシュの2人をよく封じたことを強調した。

エジプトはイマーム・アシュールのゴールで先制したが、ベルギーは後半に追い付き、グループ7の初戦で勝ち点1を得た。

試合後、ミケーリ監督は「前半はボディコンタクトが甘く、多くの競り合いでエジプトに優位を許した」と語った。

「1対1で甘く、多くの局面で負けた。ボール扱いもずさんで、自分たちのリズムを作れなかった」と続けた。

後半は熱意とアグレッシブさを高め、ペースを上げた。

引き分けに終わったものの、後半のパフォーマンスから勝ち点3を奪うべきだったと語った。

「勝利を逃したのは残念だが、後半のプレーを見れば勝ち点3に値していた」と語った。

また、彼はエジプト代表のスター、モハメド・サラーとオマル・マルムシュとの1対1についても触れ、ディフェンス陣が両選手の脅威を封じ込めたと強調した。

「ネイサン・ンゴイとの連携は完璧だった。我々はサラーとマルムシュを封じ、彼らの影響は最小限だった」と語った。

「特に後半は組織力が良く、チーム全体が守備面で素晴らしいポジションを取れていた」と語った。

統計によると、サラーとマルムシュは試合を通じて枠内シュート1本のみ。ミケーレ監督はこれを「ファラオ」の攻撃を封じた証拠だとした。

ベルギーは第2戦でイラン、エジプトはニュージーランドと対戦し、ベスト16進出を争う。

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