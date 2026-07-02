ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、水曜日に米シアトルのスタジアムで行われた2026年W杯32強戦でセネガルを3-2で逆転した試合後、「サッカーでは何だって起こりうる。選手全員がそう信じていた」と語った。

試合後、ガルシア監督はフランスの『レキップ』の取材に「サッカーでは信じれば何でもできる。ベンチメンバーの力も大きい」と語った。

スペイン系フランス人の同監督はさらに続けた。 「11人だけでは勝てない。後半中盤から立て直した。ボールを失う場面が多かったが修正し、状況は改善した。2点目を奪われた後もだ。相手は終盤に組織力を失うことを知っていた」。

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ガルシア監督はさらに「2－0でリードすると、相手は守りに徹するだろうと予想していた。だがそれは大きな間違いだ。2－0でも守ってはいけないと選手に言い聞かせていた。1－2になったときに彼らが許したようなゴールを決められると、試合の流れは一変するからだ」と続けた。

さらに彼はこう続けた。「ユーリ（ティレマンス）のおかげで同点に追いつくことができた。チームを軌道に戻してくれた（先制ゴールを決めた）ロメロ（ルカク）のために嬉しく思う。ロスタイムに、極めて明らかなPKから得点できたのは非常に良かった」。

セネガルは86分まで2点リードしていたが、ルカクが89分に同点弾、120+5分にティレマンスがPKで逆転弾を決めた。