ベルギー代表のガルシア監督：「デ・ブライネ？数ヶ月も怪我で離脱していたことを考えれば、それほど悪くはない。彼はピッチ上の天才だ」

ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は、Ligue1+のインタビューに応じ、代表チームのスターであり柱の一人であるケビン・デ・ブライネが長期にわたり苦しんでいる深刻な怪我について語った。

まず、ガルシア監督はデ・ブライネのような選手がいかに重要かを強調した。「彼は素晴らしい選手だ。予選期間中、チームを牽引してくれた。私はキャリアの中で、フランチェスコ・トッティ、クリスティアーノ・ロナウド、エデン・アザールといった、彼と同じレベルの選手たちと仕事をしてきた。彼はまさに巨人の系譜に連なる存在だ。得点も決められるし、決定的なパスも出せる。ピッチ上の天才だから、キャプテンの腕章を巻く必要すらない選手だ」。

続いて、彼のコンディションについて次のように語った。「数ヶ月間怪我で離脱していた割には、それほど悪くない状態だ。彼は34歳だが、この休養期間を経て最高のレベルに戻り、ワールドカップに向けて万全のコンディションを整えてくれることを願っている。彼はチームを遠くまで連れて行ってくれるだろう」。

最後に、ベルギー代表への愛着について語った。「前回のネーションズリーグ、イスラエル戦では、ビッグネームの誰もベルギー代表としてプレーしたがらなかった。しかし今、彼らは笑顔で戻ってきている。リヒテンシュタイン戦で予選突破を決めた時、ケビンはユニフォームを着て、松葉杖をつきながらピッチを横切り、チームメイトたちと予選突破を祝った」。