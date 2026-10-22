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ティボー・クルトワが、ベルギー代表との関係悪化がいかに深刻だったかを明かし、チームの連絡用チャンネルから退出した経緯を語った。レアル・マドリーのGKは、マルク・ファン・ボメル監督との公然の対立に解決の兆しが見えないなか、依然として代表から遠ざかっている。

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代表チームからのデジタル上の追放

クルトワが代表チーム内の連絡網から外れたことが明らかになり、クルトワとベルギー代表の溝はさらに深まった。明らかになったのは、

マドリーの正GKがチームのWhatsAppグループから、何の前触れもなく削除されたという事実だ。この措置は、ファン・ボメル監督率いる現在の代表チーム首脳陣とクルトワの関係が完全に破綻したことを象徴している。ベルギー代表に長年貢献してきた選手の一人が、いかに急速に部外者となったかを、このデジタル上の追放は鮮明に示している。

マドリーでは最高レベルの活躍を続けている一方、代表での立場は宙に浮いたままだ。クルトワはDAZNに対し、『Foot Mercato』が引用したところによると、「選手たちのWhatsAppグループから外された。このグループは、特に練習に関する情報の連絡に使われている。時々メッセージはあるが、それほど多くはない」と語った。

代表での今後について明言

Getty Images

チームの連絡用グループから外されたものの、クルトワは代表復帰の可能性を完全には閉ざしていない。チャンピオンズリーグ優勝経験を持つGKは、状況が整えば代表でプレーできると明言している。また、ベルギー代表への復帰に向けて特別扱いや先発の保証を求めているとの噂を否定した。

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クルトワはインタビューで「代表チームに加わる際、自動的に試合に出られると考えたことは一度もない。自分の能力は分かっているし、チームにとって重要な存在になれることも分かっている。誰かに先発の座を保証してもらう必要はない」と明言した。

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疲労を抱えたクルトワ、ベルギー代表を離れた理由を説明

ファン・ボメル監督はマドリーを訪れ、ベルギー代表GKティボー・クルトワと1時間にわたって話し合った。クルトワは回復のため、9月と10月のネーションズリーグの試合を欠場したいと申し出ていた。イタリア、フランス、トルコといった強豪との厳しい4試合が組まれた最初の代表活動期間は、過度に過酷だと感じていたという。特に、その直後には過密なクラブの日程に戻らなければならなかった。

クルトワは『HLN』が引用したところによると、こう説明した。「休みたいとは伝えていた。特に最初の代表活動期間は負担が大きいと感じた。選手たちから聞いた話でも、実際にそうだった。その後はすぐにクラブに戻らなければならず、試合が立て続けにある。イタリア、フランス、トルコ……。厳しい試合ばかりだ。あの時点では少し負担が大きすぎた。特に、短期間に筋肉の負傷を2度経験していたからだ。比べてみれば、僕には1週間の休みがあり、休養できた。英気を養うこともできた」

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クルトワ、復帰の可能性を残す

Getty Images

代表監督とクルトワは、ネーションズリーグの全日程を欠場することで合意した。両者で決めたこの方針により、クルトワが代表での活動を一時的に休む間も、チームは大会の日程を戦うことになった。

欧州選手権予選で代表に加わる可能性について、クルトワは推測を避け、こう述べた。「それが問題ではないことは明確に伝えられた。センネ［ラメンス］とマールテン［ファンデフォールト］はよくやった。監督はいつでも僕を招集できる。欧州選手権予選で僕が戻るなら、誰を選ぶかは監督次第だ。ベルギーにはGKが不足していない」