ベルギー代表で通算50試合に出場した選手、ジェレミー・ドクとミカ・ゴッツのどちらを好むかは明確

ミカ・ゴッツが所属するパリ・サンジェルマンは水曜夜、ライバルのジェレミー・ドクが活躍するマンチェスター・シティと対戦する。ベルギー代表の理想的な左ウイングは誰なのか。ベルギーサッカーの識者たちが『スポルザ』で議論した。

「ジェレミーは素晴らしかった」。解説者のフィリップ・ヨースは、日曜のリヴァプール戦で3-0の勝利に貢献したドクを称賛する。「彼のためにもうれしいよ。ベルギーでは、ゴッツはドクの3倍優れているとファンが考えるような見方が、すでに少し広まりかけていたからね。みんな、もう少し待とうじゃないか」

ベルギー代表として50試合に出場した元代表選手のヘルト・フェルヘイエンも、明確にドクを推す。「代表の左ウイングはドクのポジションだろう？ ほかに出たい選手がいるなら、右でプレーしなければならない。今はもう、そういう段階に来ている」

ただ、フェルヘイエンは最近のネーションズリーグで見せたゴッツのプレーも楽しんだと強調する。「ゴッツとの出会いは喜ばしいものだったと言っていい。彼はよくやった」と、かつてクラブ・ブルッヘで得点王となったフェルヘイエンは語った。

フェルヘイエンがゴッツを特に評価するのは、元アヤックス選手の彼がサイドで粘り強く挑戦を続ける点だ。「トルコ戦ではうまくいかないことが多かったが、それでも挑み続けた。そこが素晴らしいと思った」

その一方で、すぐにこう付け加えた。「だが、先週末にはフランスで、まさにその特徴が批判の対象になった。ボールを失う場面が多かったが、パリではそれに慣れていない。向こうではなかなか受け入れられないんだ」

フェルヘイエンは、左サイドでドクに多くのライバルがいることも承知している。レアンドロ・トロサールとドディ・ルケバキオ もそこでプレーできる。「だが、左サイドはドクのものだ」と、ベルギー代表を追うフェルヘイエンは語った。