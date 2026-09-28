ベルギーでは、早くもマルク・ファン・ボメルへの信頼が完全に固まりつつあるようだ。オランダ人指揮官はベルギー代表監督としての2試合目でフランスに0-1で敗れたが、それにもかかわらず、ベルギーメディアはチームの戦いぶりを絶賛している。

先週のイタリア戦で0-2の勝利を収めた後、ベルギーは月曜夜の一戦でも長い時間にわたって結果を持ち帰れそうな展開を見せていた。だが、試合終了間際にミカエル・オリーズがこの試合唯一のゴールを決めた。ファン・ボメルにとっては痛手だったが、それでも称賛の言葉が寄せられている。

「マルク・ファン・ボメル体制での最初の2試合を受けて言えることがある。スタジアムには時間通りに来ること。あるいはソファにしっかり座って準備しておくことだ。なぜなら、相手がどこであろうと、開始1秒から“アクセル全開”だからだ」と、Het Laatste Nieuwsはファン・ボメル監督就任後最初の2試合を受けて結論づけた。

「マルク・ファン・ボメルの良さは、物おじしないところにある。フランスがどれだけ技術的に上回っていたとしても、相手のビルドアップ時にベルギーはハーフウェーラインまで出ていた。マンツーマンでだ。2年前のベルギーは慎重さと恐れが際立っていたが、今のチームは少なくとも挑む姿勢を見せた。防空壕に閉じこもるようなことはなかった。砂袋を積んだ守備の壁を築くこともなかった。5バックに切り替えることもなかった。むしろその逆だった」

2試合を終えただけで、すでにファン・ボメルへの熱狂は高まっているようだ。「こうして国民の心をつかむのだ。だからこそ、月曜の夜にブリュッセル環状線の渋滞の苦しみに耐えてでも足を運びたくなる。あるいは子どもなら、たまには少し夜更かししたっていいじゃないか、と。1回くらい害はないでしょ、パパ、ママ？ すべてが完璧だったか？ いや。だが、デュイベルズは楽しませてくれた。ひるむことはなかった」とHLNは伝えている。

「満員となったボードゥアン国王スタジアムで、赤い悪魔たちはマルク・ファン・ボメル監督が求めた通りのプレーを見せた。臆することなく、自分たちのチャンスを信じ、相手にプレッシャーをかけた」と、de Standaardもこれに付け加えた。

「マルク・ファン・ボメルにとって初黒星。それでも代表監督は観客の心をつかんだ」と、Het Nieuwsbladは記している。「マルク・ファン・ボメルの代表監督就任は確かな変化をもたらした。赤い悪魔たちには、上質なオランダ風ソースがかけられたのだ」

ファン・ボメル本人も不満はなかった。「選手たちには、何ひとつ責めることはないと伝えた。自分たちのプレースタイルをどれだけ素早く吸収しているかを見れば、彼らは本当によくやっている。勝つかどうかを分けるのは細部だ。それはワールドカップでも同じだった。だが、私たちは正しい道を進んでいる。そういう意味では満足しているが、一方でこの試合に負けたのも事実だ」