マルク・ファン・ボメルはベルギーで強烈な印象を残したようだ。イタリアに勝利したネーションズリーグの一戦（0-2）後、この国のメディア報道からそれがうかがえる。

金曜夜、ファン・ボメルはベルギー代表の新監督として初めてタッチラインに立った。ロメル・ルカクをベンチスタートとする一方で、ミカ・ゴッツを先発で起用した。

元アヤックスのFWは、その信頼に見事なゴールですぐさま応えた。さらにその後は、ドディ・ルケバキオがベルギーの2点目を決めた。

ベルギーでは、代表チームの戦いぶりに称賛の声が上がった。『Sporza』は、PSVやロイヤル・アントワープなどを率いた経験を持つ指揮官について、わずか4日間で大きなインパクトを与えたと称えている。

同メディアは「期待の持てるスタートだ。ファン・ボメル時代は鮮烈に幕を開けた。指揮官は初陣で求めた“らしさ”をしっかり引き出した。実際、わずか数日のトレーニング後としては見事だ」と伝えている。

Het Nieuwsbladも同様に熱狂的だった。「ベルギーはイタリアを圧倒した。ファン・ボメル体制で非常に楽しいデビュー戦を見せた。ジャンルイジ・ドンナルンマがいなければ、スコアはさらに大きくなっていただろう」と同紙は記した。

ワロン地方のメディアもまた、代表チームが見せたプレーに非常に好意的だ。 Sudinfoは「ファン・ボメルは初戦を非常にうまくマネジメントした。ベルギーはイタリアを完全にコントロールしていた」と評した。

また、 VTM の放送中には、オランダとの比較にも少し触れられた。「屋根瓦が吹き飛ぶような盛り上がりだった。デビルズは良かった。オランダでは少し嫉妬し、うらやましそうに見ていたことだろう。ここにはオランダ代表よりも活気があった」とコメンテーターは語った。