フロリン・バログンは、ワールドカップのラウンド16でベルギーと対戦する米国代表として通常通り出場できる。ベルギーサッカー協会が抗議を申し立てていたが、月曜日にFIFAが審理しない方針を明らかにした。

バログンは16強戦のボスニア・ヘルツェゴビナ戦（2-0）で危険なタックルにより一発退場となり、1試合の出場停止処分を受けた。しかしドナルド・トランプ米大統領と弁護士チームの介入によりFIFAはこの処分を取り消した。

ベルギーサッカー連盟（RBFA）は、この決定を知ったのはメディアを通じてであり、抗議する以外の選択肢はないと判断した。

FIFAからの唯一の反応は、RBFA宛ての書簡だけだった。そこには「この書簡を異議申し立てとみなす」「審判官が任命された」「RBFAには異議申し立てを完成させるためにわずか数時間しか与えられていない」と記されていた。FIFAからはいかなる情報も提供されなかった」とベルギーサッカー連盟の声明は述べている。

FIFAの規則では、理由を明記した決定がまず異議申立人に通知されて初めて上訴が受理される。 RBFAが説明を求めていたにもかかわらず、FIFAは独自に上訴手続きを開始し、すぐに不受理とした」とRBFAは困惑を隠さない。

明確な説明がないため、RBFAは次戦での選手出場資格に異議を唱えるしかないとしている。

アメリカ代表とベルギー代表は火曜午前2時に決勝トーナメント1回戦を戦う。勝者は準々決勝でポルトガルまたはスペインと対戦する。