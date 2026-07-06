ベルギーサッカー協会が警鐘を鳴らす：バログン事件の異議申し立てにFIFAが笑止千万な対応

ワールドカップでフォラリン・バログンに出場停止処分が科せられたが、FIFAが突然これを取り消した件で新事実が判明した。ベルギーサッカー協会は声明でFIFAの対応を批判し、疑問を投げかけている。

米国代表FWバログンはレッドカードを受け、ベルギー戦の出場停止が決定していた。しかしFIFAは突如この処分を「保留」とし、執行猶予付きの処分に変更した。その後、ホワイトハウスがジャンニ・インファンティーノ会長と接触していたことが判明。疑惑は深まった。

FIFAは「電話は影響していない」と主張したが、今夜アメリカと対戦するベルギーは裏切られたと感じている。ベルギー側はすでに措置を講じる意向を示しており、連盟は新たな声明でFIFAの不可解な対応を明らかにした。

「KBVBはFIFAに対し、決定書の写し、採用された手続きの説明、および適用される規則に関するFIFAの見解の提示を要請した。 それに対する唯一の回答として、FIFAはKBVBに書簡を送付し、このやり取りを異議申し立てとみなすこと、審判官が任命されたこと、KBVBにはその異議申し立てを完了するためにわずか数時間しか与えられていないことを通知した。」

「FIFAはこれに関して一切の情報を提供しなかった。これらの一連の出来事が進行する一方で、FIFAはKBVBからの正当な要請に対して回答することを拒否していた」と記されている。さらに、ベルギーサッカー連盟は、非常に特異な点にも言及している。

「FIFAは試合調整会議で自動出場停止に関する項目を意図的に削除した。この議題は直近4試合の会議で毎回取り上げられていた。KBVBは口頭と書面で説明を求めたが、今回も回答を得られなかった。」

「現時点でKBVBはFIFAから決定や説明を受けておらず、次戦の選手出場資格に異議を申し立てるしかない」

「試合の結果如何に関わらず、KBVBは今回の経緯に深い失望感を抱いており、今後数時間、数日、数か月間、倫理、公正な競技、サッカー全体の利益を守るために闘い続ける。」