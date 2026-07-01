ベルギー代表のルディ・ガルシア監督は水曜日、セネガル戦で主力2人とW杯で活躍したマキシム・デ・カイパーをベンチに下げ物議を醸した。シアトルのラウンド16で2－0とリードされた後半開始直後、ケヴィン・デ・ブライネとジェレミー・ドクを同時に交代させた。 それでもベルギーは延長戦に入り、ユーリ・ティエレマンスのPKで逆転勝ち（2-3）。だがガルシア監督への批判は収まらない。

絶望的と思われた試合中、VRT解説のフィリップ・ヨースは「ドクを下げルケバキオか。さらにデ・ブライネも（ラスキンと、編注）。うわっ」と交代を批判した。

「デ・ブルイネを替えるのは早すぎる。最高の出来ではないが、100％全力でやっている。大会を通じてそうだった。スタジアムがざわついている」

「2－0でリードされているのにドクとデ・ブライネを同時に交代とは。正しい交代だったと証明されることを願うが、正直懐疑的だ。」

「もしここで負ければ、ガルシアは孫たちに『代表監督として2試合だけ負けた。初戦と最終戦だ』と語るだろう」とヨースは語った。

試合終了15分前、ヨースはガルシアがまた不可解な交代をしたと指摘した。「ムニエを投入した直後、今度はデ・カイパーを下げる。彼は直前に数少ない連携を見せた選手で、ファーポストでヘディングに勝ったばかりだった。」

「一方でカスタニェはもうオーバーラップできない。それなのにデ・カイパーを交代とは。理解できない。本当に理解できない。W杯で最高のレッド・デビルだったのに」とヨースは語った。

ガルシアは2025年1月にベルギー代表監督に就任した。就任直後のネーションズリーグ・ウクライナ戦（3-1）で初陣を飾ったが敗北。その後、W杯予選は無敗で突破し、本大会でも無敗を維持している。

ベルギーはW杯初戦でエジプト、イランと引き分け、ニュージーランドに5-1で勝ってようやくノックアウトステージへ進んだ。そこでセネガルが序盤から圧倒したが、ロメル・ルカク（86分）とティエレマンス（89分）のゴールで辛勝した。

この奇跡的な逆転劇の後、VRTの司会者カール・ヴァンニウケルケは、ガルシア監督を映したカメラ映像を「純粋なドタバタコメディ」だと評した。「彼が何をしているかは皆が見てきた。ずっとメモを取ったり、スマホを使ったり、ヴィツェルと話をしたりしている……」

「コーチング以外のことは何でもやっている！」とアナリストのイムケ・クルトワ。クルトワは「スマホをいじり、フェルナンデス＝パルドやウィツェルと話している。実に奇妙な人物だ」と続けた。ベルギーはベスト16で、開催国アメリカかボスニア・ヘルツェゴビナと対戦する。