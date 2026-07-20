ベルギーは、このオランダ人を新代表監督として強く支持している。

『デ・テレグラーフ』紙によると、マーク・ファン・ボメルがベルギー代表の新監督候補の筆頭となっている。ベルギーサッカー連盟（KBVB）関係者の話では、49歳のオランダ人監督はルディ・ガルシアの後任として「レッド・デビルズ」を率いる最有力候補だ。

ベルギーサッカー協会はガルシア監督の退任後、速やかに後任を決めたい意向で、ファン・ボメル氏を最適任とみなしている。オランダ代表の元選手である同氏は現時点でコメントを控えているが、複数の関係者が彼の名前が有力であることを確認している。

ファン・ボメルはロイヤル・アントワープを率い、2023年に1957年以来となるリーグ優勝とベルギーカップ制覇で2冠を達成。翌年にはベルギー・スーパーカップも獲得し、ベルギーでの評価は極めて高い。

指導者としてはユースや代表でアシスタントを経験した後、2017年にPSV U-19監督に就任。 2017年にPSV U-19監督に就任し、1年後にトップチーム監督へ昇格。計75試合を指揮したが、2年目の成績不振で解任された。

PSV退任後、VfLヴォルフスブルクで指揮。2022年夏、マルク・オーバーマースの招へいでロイヤル・アントワープへ。すぐに成功を収め、監督としての評価をさらに高めた。

アントワープ退任後、国内外の複数クラブからオファーを受けたが、自身にふさわしい挑戦ではないとしてすべて断り、2年間は意図的に監督業から離れていた。

もしベルギーサッカー協会（KBVB）と合意すれば、代表監督就任は初めてとなる。2010年、義父ベルト・ファン・マルワイクがオランダをW杯決勝へ導いたように、その足跡をたどることになる。

ベルギーはW杯で期待外れに終わり、ガルシア監督を解任した。準々決勝に進出したものの、内容は期待を裏切った。

エジプト、イランとの引き分けで批判を受け、セネガル戦も辛勝。スペイン戦で敗退し、大会を去った。