ベルギーは土曜の午後、W杯直前最後の親善試合を圧倒的な強さで制した。ブリュッセルで行われた試合で、W杯でオランダと対戦するチュニジアを5-0で下した。

前半、レッドデビルズが圧倒したが、最初のチャンスはチュニジア。セットプレーでオマル・レキクがボールを拾ったものの、シュートは枠を外れた。

その後もベルギーが圧倒。レアンドロ・トロサール、ケヴィン・デ・ブライネ、ブランドン・メシェルがチャンスを作った。28分、ジェレミー・ドクがフリーのトロサールにパスを送り、先制。

前半はこのまま終了し、チュニジアとしては幸いだった。しかし後半も得点は止まらない。ユーリ・ティエレマンスのクロスをシャルル・デ・ケテラールがヘディングで叩き込み3-0。

さらにデ・ブルイネも加点。イスマエル・ガルビが退場した直後、ペナルティエリアでドクからパスを受け、右足で沈めた。

1人少ないチュニジアにはもはや抵抗できず、終了5分前にドディ・ルケバキオが4-0、さらにニコラス・ラスキンが5-0とし、大勝で締めくくった。

ベルギーはグループGでエジプト、イラン、ニュージーランドと対戦するW杯へ好調を維持。チュニジアはグループFでオランダと6月25～26日未明、カンザスシティで対戦する。