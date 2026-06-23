ベルギーはニュージーランドとの重要なワールドカップ戦を前に、朗報を受けた。

ベルギー代表は、金曜から土曜未明にジェレミー・ドクが戦列に復帰するとチームドクターのブラヒム・ハセネ氏が明かした。同代表はオランダ時間午前5時にニュージーランドと対戦する。

ドクは先週末、第1子の出産に立ち会うためイングランドへ帰国。チームドクターによると母子ともに健康で、彼は火曜日に代表に合流する。

火曜日に代表チームに合流し、グループリーグ突破へ向け最終調整を行う。ベルギーは2試合で勝ち点2と苦戦しており、上位2位以内に入るには勝利が必須だ。

彼は数日間イングランドに滞在していたが、別の理由でイラン戦（0-0）も欠場した。

ベルギーのRTL Sportによると、彼は呼吸器系の不調を訴えていたが、すでに回復しているという。

情報筋によると、ドクはここ数日の騒動に動揺。特に司会者フランス・ピエロンの発言に衝撃を受けたという。

「ワールドカップに出場できる幸運を前に、あなたの立場を狙う選手は何百人もいる。それなのにすべてを後回しにして出産に立ち会うとは……」

さらに彼女は「出産は恐ろしい瞬間で、父親は実際には役に立たず、ただ立ち尽くしているだけ」と発言し、物議を醸した。

この発言を受け、勤務先の『レキップ』は彼女を厳重注意の末に解雇。その後、ピエロンは謝罪した。