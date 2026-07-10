ユーリ・ティエレマンスはスペイン戦のウォーミングアップ中に負傷し、欠場が決まった。代役としてハンス・ヴァナケンが起用される。

スポルザ記者は「センターサークルにいたティエレマンスが医師とロッカールームへ入った。戻ると思ったが、今はヴァナケンが代表チームとウォームアップしている」と語る。

「つまり、彼がティエレマンスの代役になるようだ。医師も首を横に振りながら選手たちのところへ出てきた。これは、ティエレマンスが試合に出場できないことを意味している。」

アナリストのイムケ・クルトワは「どう転んでも痛手だ」と語った。ティエレマンスはセネガル戦だけでなく大会を通じて素晴らしいプレーを見せていた。

「ヤマル、バエナ、ククレラにはダブルマークが必要になる。守備的MFのサポートが不可欠で、その点ではヴァナケンよりティエレマンスの方が心強い」

ウェスリー・ソンクは前向きだ。「ティレマンスの欠場は残念だが、序盤からヴァナケンの先発を望む声はあった。彼は高さも与える」と元アヤックスFWは語った。

スペインの先発：シモン、ポロ、クバルシ、ラポルテ、ククレラ、ロドリ、オルモ、ルイス、ヤマル、オヤルサバル、バエナ。

ベルギー先発：クルトワ、カスタニェ、ンゴイ、メシェレ、デ・カイパー、ヴァナケン、デ・ブルイネ、ラスキン、トロサール、デ・ケテラール、ドク