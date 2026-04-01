ベルギーのメディアは、代表チームでのミカ・ゴッツのファーストベース起用について一致して支持している

ベルギー対メキシコ戦（1-1）の翌日、ベルギーの各紙はミカ・ゴッツの代表初先発について一致して称賛している。アヤックス所属のこのフォワードは、火曜日の夜から水曜日にかけて行われた試合で、レッドデビルズの一員として初めて先発出場を果たした。

ゴッツは先発メンバーに名を連ね、ケヴィン・デ・ブライネ、アクセル・ヴィツェル、ロイス・オペンダらと共にその実力を披露した。63分、この左ウイングはジェレミー・ドクとの交代でピッチを後にした。

ベルギーは比較的精彩を欠いた親善試合を展開した。試合開始18分、元アヤックス所属のホルヘ・サンチェスが先制点を挙げた。ベルギーはハーフタイム後に鋭いプレーを見せ、直後に1-1の同点ゴールを決めた。ドディ・ルケバキオが右サイドから中央へ切り込み、左足で美しいカーブをかけてファーサイドのゴール隅に決めた。

ベルギーのメディアは、ゴッツの役割は最小限だったと結論付けている。『ニウスブラッド』、『ガゼット・ファン・アントウェルペン』、『ヘット・ベラン・ファン・リンブルフ』などの共同評価では、彼の評価は4点にとどまった。

「ミカ・ゴッツは数回、直接のマークマンをドリブルでかわそうとしたが、そのたびにボールを失う結果となった。対米国戦での途中出場で見せた良いプレーを再現することはできなかった」とメディアは報じている。

『ヘット・ラステ・ニウス』の試合レポートからも、ゴッツのプレーがあまり評価されなかったことが明らかだ。「自陣でのゴッツのドリブル失敗が、メキシコに新たなチャンスをもたらした」と、同紙は33分時点で指摘している。

さらに、『デ・スタンダール』紙の分析でも、ゴッツに対する評価はほとんど肯定的ではない。「アヤックスのウイングは、オランダらしいドリブルで何度か攻め込んだが、マークのホルヘ・サンチェスを振り切ることができなかった。ただ一度だけ、ケビン・デ・ブライネのパスを受けて、ワンタッチでマキシム・デ・カイパーに繋いだ場面では良いプレーを見せた。しかし、デ・カイパーのシュートは枠を外れた。」