ベルギーでは、新代表監督マルク・ファン・ボメルについて早くも最初の評価が下されている。オランダ人指揮官は、まだベルギー代表で本格的に仕事を始めてもいないが、ファンはすでに大きな問題になり得る点に直面している。

La Dernière Heureは、ファン・ボメルがルディ・ガルシアの理想的な後任と見なされているかを探るため、ベルギーのフランス語圏でアンケートを実施した。その結果、実に90パーセントがまったく納得していないことが分かった。

その理由は、ファン・ボメルがまだフランス語を使いこなせないことにある。とりわけベルギー最大のフランス語圏であるワロン地域では、それが成功する代表監督にとって極めて重要だと考えられている。

一方で、ファン・ボメル本人は結果を出すことに強い決意を示しており、フランス語をすぐにブラッシュアップしたい考えも隠していない。現役時代には、バルセロナ、ミュンヘン、ミラノにそれぞれ加入した際、スペイン語、ドイツ語、イタリア語を驚くほど早く話せるようになったことをすでに示していた。

少なくともこれはベルギーの人々に希望を与える材料にはなりそうだ。というのも、前回のワールドカップでいくつか不可解な判断を下したガルシアよりは、ファン・ボメルの方がうまくやるだろうという見方が全体的に広がっているからだ。Het Laatste Nieuwsには「とはいえ、それほど難しいことでもない」と記されている。

フランス語圏の選手たちに最もうまくアプローチするため、当面は主にアシスタントのマールテン・マルテンスが頼りにされることになりそうだ。元ベルギー代表の同氏は流暢なフランス語を話し、そのためファン・ボメルとフランス語圏の代表選手たちをつなぐ重要な橋渡し役になり得る。

いずれにせよ、ファン・ボメル本人は新たな仕事のスタートをとても楽しみにしている。「成功が保証されることは決してない。だが、ハードワーク、誠実さ、献身は保証できる。私たちはこのチームが日々成長できるよう、そしてベルギー国民が誇りに思えるよう、すべてを捧げる。選手たち、スタッフ、そしてサポーターに会い、この新たな章をともに始めるのを楽しみにしている」と語った。