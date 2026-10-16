モロッコ系ベルギー人テコンドー選手のサラ・シャアリ（21歳）が歴史的な偉業を達成した。2026年のベルギー国内スポーツ功労賞を受賞し、テコンドー選手として初めてこの栄誉を手にしたのだ。欧州および世界の舞台における際立った実績が評価された。

ベルギーの「スター・スポーツ」が伝えたところによると、シャアリは特別なシーズンを過ごした末に同賞を獲得した。彼女はドイツのミュンヘンで開催された欧州選手権の73キロ級未満で優勝を飾り、さらに台湾で行われた世界オープン選手権でも金メダルを獲得し、輝かしい実績に新たな一ページを加えた。

この受賞は、若き選手がテコンドー競技において到達した地位を物語っている。彼女は世界選手権で2つのタイトルを持つ実績を土台に、世界の名だたる選手たちの中に自らの地位を確立した。1つ目は2022年の62キロ級未満、2つ目は2025年の73キロ級未満でのものだ。

さらにシャアリは、2024年パリ五輪の67キロ級未満で銅メダルを獲得。同年には同じ階級で欧州選手権も制しており、2023年には欧州競技大会の62キロ級未満で金メダルに輝いている。

国内スポーツ功労賞は1928年にまでさかのぼる歴史を持ち、並外れた功績を残したベルギーの選手またはチームに贈られる。ただし、同一人物がキャリアを通じて2度以上受賞することはできないという条件が設けられている。

2026年版の受賞者としてシャアリを選出したのは、14名で構成される審査委員会だ。同委員会には元チャンピオンやベルギースポーツ界の著名人が名を連ね、そのうち7名は過去に同賞を受賞している。

シャアリの受賞は、近年における女性アスリートの同賞受賞の流れを引き継ぐものだ。2024年にはベルギーの自転車選手ロッテ・コペツキーが、続く2025年にはバスケットボール選手のエマ・メーセマンが受賞しており、モロッコ系の女王が女性による栄冠の連鎖を継続させ、目を見張るキャリアに新たな章を書き加えた。