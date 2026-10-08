ステファン・パウウェルスがマルク・ファン・ボメルを痛烈に批判している。ベルギー人ジャーナリストによれば、ベルギー代表監督には明確な戦術プランがなく、交代策も著しく低水準だという。

ファン・ボメルは好スタートを切った。ネーションズリーグではイタリアとトルコに勝利したからだ。その後はフランスに敗戦（0-1、4-1）。ただ、試合後には見せた内容に楽観論もあった。

パウウェルスはそんなことは意に介さず、フランス語放送局LN24で不満をぶちまけた。このジャーナリストはファン・ボメルと、彼を任命した人々に批判的で、前任者ルディ・ガルシアがワールドカップ後に退任させられたことが理解できないとしている。

「われわれの偉大で、非常に『フラマン化した』協会は、フランデレン人の上層部とともにオランダ人監督を任命することを決めた。彼はロイヤル・アントワープでリーグ優勝とカップ戦優勝を果たしただけだ。つまり、モスクロンやポペリンゲにいてもおかしくない代表監督を任命したということだ。あそこだって彼を受け入れていただろう。フラマン人でなければならなかったんだ！」と、パウウェルスはまくし立てた。

その後、ベルギーのサッカー通は、4-1で敗れたフランス戦でのファン・ボメルの交代策に矛先を向けた。「彼は行き当たりばったりなんだ。それなのに、われわれは4失点した」とパウウェルス。終盤にフランスが4度得点した場面を指している。

「ファン・ボメルは愚かな交代をする。だが試合後には、大国相手によくやったと話している。これまでの代表監督たちなら、もっと批判が起きていただろう。だが今のベルギーサッカー協会は、ただ満足しているだけなんだ」と、驚きを隠せないパウウェルスは語った。

ベルギー代表は11月12日にトルコ戦でネーションズリーグを再開する。3日後にはイタリアとの一戦が控えている。