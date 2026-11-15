ベルギーがイタリア相手に圧巻の戦いを見せ、ネーションズリーグ準々決勝に進出

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ベルギーは日曜日、ネーションズリーグのグループ最終戦でイタリアに4-1で勝利した。この印象的な勝利により、マルク・ファン・ボメル監督率いるチームはグループBの2位で準々決勝に進出した。

ブリュッセルでの試合は序盤から活気に満ち、センネ・ラメンスが2度の好セーブを見せた。それでもイタリアは素早いカウンターから先制。フランチェスコ・ピオ・エスポジトが至近距離から決めた。

ファン・ボメル監督のチームは、あっという間に追いついた。シャルル・デ・ケテラーレがペナルティーエリア内で巧みなパスを送ると、マキシム・デ・カイペルが至近距離から決めて1-1とした。勢いに乗ったベルギーは、ナタン・ンゴイがゴール上部にシュートを突き刺し、2-1と逆転した。

ジェレミー・ドクが見事な個人技から3点目を決めると、アウェーチームの状況はさらに厳しくなった。これでネーションズリーグのグループAの首位はベルギー代表の手に渡った。

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PSVとの関連が取り沙汰されているケヴィン・デ・ブライネは、前半終了間際に放った強烈なシュートがポストを直撃し、惜しくも得点を逃した。一方、イタリアのニッコロ・ピジッリはヘディングシュートを枠外へ。好スタートを切ったイタリアだったが、その後はベルギーを相手にほとんど反撃できなかった。

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ベルギーは後半も攻める姿勢を見せた。ユーリ・ティーレマンスのパスを受けたデ・ブライネがシュートを放つも、わずかに枠を外れた。デ・ケテラーレの強烈なヘディングシュートもクロスバーを直撃。ベルギーの4点目は時間の問題と思われたが、活発な動きを見せていたデ・ブライネのシュートをジャンルイジ・ドンナルンマが好セーブで阻んだ。

デ・カイペルがペナルティーエリア内で倒れると、ベルギーはPKを強く求めたが、判定は下されなかった。その直後にはディエゴ・モレイラのシュートが枠を外れた。イタリアはベルギーの攻撃を前に、ほとんど反撃できずにいた。

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ファン・ボメル監督のチームは終盤、さらにスコアを4-1に広げた。この試合で際立った活躍を見せたデ・ブライネがモレイラにパスを送り、モレイラがゴール左下隅に決めた。エスポジトには面目を保つチャンスが訪れたが、アディショナルタイムのPKを失敗。その後、アルファジョ・シセが決めたかに見えた4-2のゴールも、オフサイドで取り消された。

終了間際にはミカ・ゴッツも途中出場。ベルギー代表にとって大成功の夜となり、ネーションズリーグ準々決勝進出という結果を手にした。