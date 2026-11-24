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レアル・マドリーのジュード・ベリンガムが、今季のチャンピオンズリーグで複数の試合において先制を許しながらも逆転勝利を収めているチームの成功の秘訣を明かした。

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レアル・マドリーはこの夜、PSVに1点を先制されたものの、その後5ゴールを奪い返し、5-1で勝利した。

ベリンガムは60分に見事な形で2点目を記録した。非常に巧みなトラップでボールを整えてからゴールへ向けてシュートを放ち、このゴールは大きな称賛を集めた。

ベリンガムはチャンネル「レアル・マドリー」の取材に対し、次のように語った。「勝ち点3がさらに加わるという意味で重要だ。次のラウンドへのプレーオフは戦いたくないし、そのためには勝たなければならない」

さらにこう続けた。「PSVには優れた選手がいるから、前半は難しかった。でも、後半のレアル・マドリーのレベルははるかに高かった」

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後半に勝利をつかんだ秘訣について、このイングランド人スターは次のように説明した。「秘訣は、シンプルなことをしっかりこなしたからこそ、より良いプレーができた点にあると思う。素晴らしいパフォーマンスを見せる優れた選手がたくさんいることは誰もが知っている。でも、時にはシンプルなことを確実にこなすほうが大事なんだ。だから僕たちは勝てた」

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圧巻のゴールを決めた後の心境については、こう語った。「自分が何をしたのか全く分かっていないよ。でも、なんというか、ボールがいい位置にあったから、シュートを打とうと思って、打ったらゴールになったんだ」

チャンピオンズリーグ5試合で3度の逆転劇「レモンターダ」をどう説明するかと問われると、こう答えた。「キャラクター、メンタリティ、そしてハーフタイムの監督の言葉。いろいろな要素が組み合わさったものだ。でも、余裕を持って勝てたほうがいいし、だから僕たちはまだ向上する必要がある」

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また、ベルナベウについても称賛し、こう話した。「ファンはいつもどおり素晴らしかった。前半は難しかったし、ファンがネガティブな影響を受けるのは簡単なことだ。でも、ファンがポジティブだとチームははるかに良いプレーができる。だからこそ、僕たちは毎試合、一人ひとりの選手に対してこうした後押しを必要としている。そうすれば僕たちは勝てると確信している」

CLで再びレモンターダ

レアル・マドリーは再びレモンターダを成し遂げた。PSVは32分、キャプテンのイヴァン・ペリシッチのゴールで先制したが、 レアル・マドリーも50分、同じくキャプテンのフェデ・バルベルデが決めて同点に追いついた。

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ジュード・ベリンガムが60分に2点目を挙げ、レアル・マドリーはこの試合で初めてリードを奪った。さらに64分にはキリアン・エンバペが3点目を決めてスペインの名門のリードを広げ、チームは15分足らずで3ゴールを奪った。

エンバペは84分に4点目を記録し、87分にはヴィニシウス・ジュニオールが5点目を決めた。

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レアル・マドリーは5試合で勝ち点15と全勝を維持し、チャンピオンズリーグの順位表で単独首位に立った。一方、PSVは勝ち点4のまま28位にとどまった。

レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで白星を重ねて5連勝とした。大会の最初の5試合で全勝するのはクラブ史上4度目で、2011-12シーズン、2014-15シーズン、2023-24シーズンに続くものとなる。過去3度はいずれも少なくとも準決勝まで進出しており、直近の1度は優勝を果たしている。