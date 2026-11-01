イングランド代表のジュード・ベリンガムは、レアル・マドリードがラシン・サンタンデールを3-0で下した試合でチームメイトのヤン・ディオマンデが決めたゴールに強い称賛の意を示し、ライプツィヒ戦でも同様のゴールを決めていたにもかかわらず、この選手がこれほど強烈なシュートを持っているとは知らなかったと認めた。

ベリンガムは試合後、レアル・マドリードのテレビ番組で語った。この試合で彼はクラブのユニフォームでの通算50ゴール目を記録し、フランスの伝説的選手ジネディーヌ・ジダンの記録に並んだ。

このイングランド代表選手はディオマンデのゴールについて次のように述べた。「信じられないよ。彼がこんなに素晴らしいシュートを持っているとは知らなかった。ライプツィヒ戦でも同じようなゴールを決めていて、今度はラシン相手にやってのけた。彼は特別な選手で、チームに彼がいることは幸運だ」

そして勝利の重要性について、ベリンガムは「カンプ・ノウでの勝利の後だったので、この勝利は非常に重要だった。私たちはとても満足している」と説明し、50ゴール到達は自身にとって特別な偉業であるとしながらも、ゴールを決めチームを助けるうえで全選手が貢献することの重要性を強調した。

さらに3試合連続の無失点を称え、それはチームとしての働きを反映していると評価し、守備ラインと2人のゴールキーパー、ティボ・クルトワとアンドリー・ルニンを称賛したうえで、監督が常にこの点に重点を置いていることを強調した。

ベリンガムは最後に、6連勝は前向きなことだと認めつつ、最も重要なのは次に控える大一番、とりわけAEKアテネ戦、そしてバレンシア戦への準備だと強調して話を締めくくった。