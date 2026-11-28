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ジュード・ベリンガムがレアル・マドリーで歴史的な節目を迎えた。現地時間土曜日、本拠地サンティアゴ・ベルナベウで行われたラ・リーガ第14節のデポルティボ・アラベス戦に出場し、公式戦通算159試合目の出場を果たしたのだ。

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データ会社『Opta』によると、このMFは同胞のデビッド・ベッカムに並び、レアル・マドリーで最も多くの試合に出場したイングランド人選手となった。

ベリンガムは2023年夏、ドイツのボルシア・ドルトムントからスペインの首都へ移籍し、レアル・マドリーでのキャリアをスタートさせた。

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イングランド代表MFはここまでレアル・マドリーで5つのタイトルを獲得している。チャンピオンズリーグ、クラブワールドカップ、UEFAスーパーカップ、ラ・リーガ、スーペルコパ・デ・エスパーニャだ。

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一方のデビッド・ベッカムは、2003年から2007年までレアル・マドリーでプレーし、公式戦159試合に出場して20得点を記録した。

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ベッカムは2006-07シーズンにラ・リーガ優勝を果たしたほか、在籍初期にはスーペルコパ・デ・エスパーニャも制している。

スペイン人の天敵

一方、アラベスのスペイン人FWトニ・マルティネスは、レアル・マドリーからゴールを奪い、2026年のラ・リーガでの得点数を13に伸ばした。

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『Opta』によると、これでマルティネスはミケル・オヤルサバルと並び、今年の欧州5大リーグでスペイン人選手として3番目に多くのゴールを挙げている選手となった。上回っているのは、19得点のバルセロナのラミン・ヤマルと、14得点のレアル・マドリーのFWカルロス・エスピのみである。