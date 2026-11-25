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ジュード・ベリンガムがジョゼ・モウリーニョを絶賛し、現在の世界最高水準のパフォーマンスを支える最大の理由に挙げた。イングランド代表MFは火曜夜のチャンピオンズリーグで、レアル・マドリーがPSVアイントホーフェンを圧倒した後半の立役者となった。

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ベルナベウで輝くレアル・マドリーの中心選手

ベリンガムは欧州の舞台で再びベルナベウの観客を魅了した。鮮やかな単独突破からゴールを決め、マドリーが前半終了時の劣勢を覆して PSVに5-1で大勝する 力となった。試合後、イングランド代表MFは、ボルシア・ドルトムントからスペインの首都に移って以来、キャリア最高のプレーができているとの見方を示した。自身の見事なプレーが注目を集める中、ベリンガムは好調を支える要因として、チームメートやコーチングスタッフをすぐに挙げた。マドリーで居心地の良さを感じているMFは、クラブ全体の団結力が自分の力を引き出していると語った。

『マルカ』によると、ベリンガムは「そうだね、良かった。ボールを受けて『パスはしない、シュートを打つ』と思ったら、ゴールになった。とても美しいゴールだったから、すごくうれしい」と話した。『マルカ』「今はサッカーを本当に楽しんでいる。監督もスタッフもチームメートも大好きだ。みんながとても助けてくれる。チーム全体から多くの助けを得ているから、良いプレーができている」

ベリンガム、モウリーニョの影響を強調

ベリンガムは、マドリーの白いユニフォームを着て見せている好調の原動力としてモウリーニョを称え、ポルトガル人指揮官が自身の能力を最大限に引き出してくれていると語った。好調の理由を率直に問われたイングランド代表MFは、単に攻撃的MFとしてプレーしているからではないと説明。ピッチのさまざまな場所で得られている戦術的な自由を挙げた。

「攻撃的MFとしてプレーしているからかどうかは分からない。大事なのは、もっと低い位置でプレーして組み立てを助けることもできる、その柔軟性だと思う。フィニッシュのために少し前へ出ることもある。モウリーニョは僕に大きな自信を与えてくれる。そう、幸せだから良いプレーができているんだ」と語り、最後に「モウリーニョ。それに尽きる」と付け加えた。

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ハーフタイムの怒りを明かす

好結果にもかかわらず、ベリンガムは ハーフタイムのモウリーニョの激しい檄 について明かした。「スペシャル・ワン」は、チームの動きが鈍かった前半45分にまったく満足していなかったという。求める水準に達しなければ言葉を濁さないベテラン指揮官は、ロッカールームで不満をはっきりと示し、後半にすぐ反応するよう選手たちに求めた。

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ベリンガムは「そう、少し怒っていた。でも当然だよ。彼はトップレベルの監督で、僕たちにもっと多くを求めている。後半は大きく改善できたと思う」と明かした。

マドリーの先輩たちへの敬意

イングランド代表MFは、将来的にマドリーでキャプテンマークを巻く可能性についても言及した。ただ、チーム内で確立された序列を尊重し、すぐに主将になりたいという考えはないと強調した。ピッチ上で声を出してチームをけん引する存在になりつつあるものの、クラブの先輩たちを差し置くつもりはなく、今は自分のやるべきことに集中し、マドリーでの生活にさらに溶け込んでいきたいと語った。

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「分からないよ。僕たちにはフェデ、ヴィニ、ロドリゴのように、ここで何シーズンもプレーしてきた、とても優れたキャプテンたちがすでにいる。僕は今の立場で充実しているし、いろいろなことを学び、スペイン語も少しずつ上達させている。チームメートから多くを学んでいるよ」と説明した。