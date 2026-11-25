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ジュード・ベリンガムが火曜日の夜、チャンピオンズリーグで再び輝いた。見事なハーフボレーでレアル・マドリーのPSVアイントホーフェン戦快勝に貢献。クラブのレジェンド、ジネディーヌ・ジダンになぞらえる声がすぐに上がったが、イングランド代表MFは驚くほど謙虚な言葉を返した。

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ベリンガムが輝き、レアル・マドリーはPSVに大勝

ベリンガムは火曜日の夜、再び素晴らしいパフォーマンスを披露した。見事なゴールを決め、マドリーのチャンピオンズリーグでの PSV戦5-1の大勝 に貢献。イングランド代表MFは、好調ぶりを示す一連のプレーを鮮やかなハーフボレーで締めくくった。

ベリンガムはシーズン開幕から絶好調を維持し、レアル・マドリーを前へとけん引し続けている。今回の欧州の舞台での活躍を受け、MFの姿をマドリーの象徴であるジダンに重ねる声が相次いだ。

イングランド代表MF、ジダンとの比較を否定

伝説的なフランス人選手との共通点が注目を集める中、元ボルシア・ドルトムントのMFは比較を受け入れなかった。快勝後にメディアの取材に応じたベリンガムは、クラブのレジェンドと自分を同列に置くことをすぐに否定した。

「ジダンとの比較？ いや、それは言い過ぎだ」とベリンガムは『オンズ・モンディアル』に引用されたコメントで語った。「いいゴールだったけど、違う。ジダンは僕よりずっと優れているし、ずっと優雅だ。子どもの頃からの憧れの存在で、僕よりはるかに優れている」

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共通するプレースタイルと、あの背番号5

ベリンガムの控えめな反応を踏まえても、サポーターや解説者が両者を結びつける理由は分かる。ボールを扱う際の自然な優雅さに加え、ベリンガムはジダンがマドリーで有名にした、珍しい背番号5を着けている。

さらに、ベリンガムは2023年にドルトムントから加入して以来、レアル・マドリーの中心選手となっている。その間、23歳のベリンガムはチームのチャンピオンズリーグ、リーガ、UEFAスーパーカップ、スペイン・スーパーカップ、インターコンチネンタルカップ制覇に貢献。各大会を通じて通算158試合に出場し、53得点38アシストを記録している。

次はデポルティーボ・アラベス戦へ

ベリンガムとチームメートたちは、欧州の舞台で得た勢いを国内リーグにも持ち込みたいところだ。マドリーは今週末、デポルティーボ・アラベスとの一戦でリーガの戦いに戻る。