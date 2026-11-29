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マドリードのメディアは、アラベス戦の敗戦を受けてスペインの審判問題を引き続き追及している。この試合では終了5分前、主審がジュード・ベリンガムへのファウルでPKを宣告したものの、VARの介入によって取り消された。リプレーではこのイングランド人MFとアラベスのDFとの間に接触があったことが確認されており、判定は選手たちの怒りを買った。結局ベリンガムはシミュレーションによる2枚目のイエローカードで退場処分となった。

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ウェブサイト『デフェンサ・セントラル』は、似通っているにもかかわらず異なる判定が下されたとする3つの場面を取り上げた。同サイトは、ベリンガムの場面でレアル・マドリードが直接的な不利益を被った一方、バルセロナはラミン・ヤマルとハフィーニャという2人のスター選手に対する同様の判定で恩恵を受けたと指摘。さらに、VARは3つの場面で同じ基準を適用していなかったと論じている。

議論を呼ぶベリンガムの場面

1つ目は、レアル・マドリード対アラベス戦の終盤の場面だ。主審のソト・グラードがベリンガムへのファウルでPKを宣告したが、VARを担当したフィゲロア・バスケスが介入して映像の確認を求めた。その結果、ベリンガムと相手DFとの間に接触があったにもかかわらず、判定は取り消された。

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同サイトは、VARの介入は正当化できるものではなかったとの見方を示した。その見解によれば、VARがソト・グラード主審に見せた映像は、この場面を判断するうえで最も分かりやすいものではなかったという。また、別の角度からの映像ではアラベスのDFの膝がベリンガムに当たり、それによって同選手がペナルティーエリア内で倒れたことが確認できたと指摘している。

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同サイトは、この接触がPKに値するほどのものだったかどうかについては意見が分かれ得ると認めつつも、両選手の間に接触があった以上、VARが介入して主審の判定を覆したことには異を唱えた。さらに、これまでにセビージャ戦とセルタ戦でキリアン・エンバペに与えられたPKも、同様に異論を呼んでいたことに触れている。

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ラミン・ヤマルとハフィーニャ：異なる判定か？

一方で、記事は今シーズンのバルセロナの2つの場面を例に挙げた。1つ目は、約1週間前のビジャレアル戦でラミン・ヤマルが失敗したPKの場面だ。ペナルティーエリア内で同選手への接触があったものの、ファウルとするのに十分な接触だったかには疑問が残った。それでもVARは主審に映像の確認を求め、最終的にPKが与えられた。

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2つ目は、バルセロナ対エルチェ戦でハフィーニャがペナルティーエリア内で倒れた場面だ。記事はこの接触を軽微なものだったと表現している。この場面では、接触があった以上は主審の判定が維持されるとして、VARは判定を覆すための介入を行わなかった。

記事は最後に、判定プロトコルの適用に一貫性があるのか疑問を呈した。VARがある場面では介入し、別の場面では介入しない理由は何か、そしてベリンガムの場面とバルセロナの選手たちの場面とで主審への働きかけ方がなぜ異なるのかを問いかけ、これらの判定は明確な説明がないまま疑念を招いていると結論づけている。

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