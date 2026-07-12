イングランド代表のスター、ジュード・ベリンガムは、ノルウェーを破り2026年W杯準決勝進出を決めた直後 延長戦の末2－1で準決勝進出を決めた直後、2得点を挙げた同選手は、チームのパフォーマンスを批判したドイツ人監督トーマス・トゥヘルに対し、辛辣な皮肉で反論した。

記者会見でトーマス・トゥヘル監督の批判を問われたベリンガムは、冷ややかに笑い「どうでもいいよ」と一蹴。続けてチームメイトを力強く擁護した。「ピッチ上はもっと厳しい。今は大変な時期だ。 全員が全力で戦っている。だから、ピッチで素晴らしいパフォーマンスを見せたチームメイトに敬意を表したい」

トゥヘルが批判、ベリンガムが擁護

ベリンガムの冷静さは、数分前に怒りを露わにしたトゥヘルとは対照的だった。ドイツ人監督は歴史的な決勝進出にもかかわらずチームのパフォーマンスを批判し、延長戦まで及んだノルウェー戦の内容に不満を表明した。

23歳のレアル・マドリード所属MFは論争を避け、チームメイトを守る道を選んだ。ピッチ上の選手たちが、タッチラインの外側には理解できないほどの大きなプレッシャーに直面していることを示している。

決勝進出の立役者が論争を拒む

前半アディショナルタイムに同点弾、延長開始早々の94分には逆転弾をマークし、チームを救った。

イングランドは準決勝でスイス対アルゼンチンの勝者と対戦する。