ベリンガム、イングランド国歌に感動した理由を明かす

レアル・マドリードとイングランド代表のスター、ジュード・ビリングハムは、試合前に国歌を歌うたびに深い感動を覚える理由を語った。

先週水曜のW杯クロアチア戦（4-2で勝利）では後半開始早々に決勝点をマークし、22歳ながら代表49試合目を消化した。

火曜日に迫るガーナ戦を前に、彼は代表でプレーする意義を語り、国歌斉唱の瞬間に思うことを明かした。

英紙「デイリー・メール」のインタビューで彼はこう語った。「国歌斉唱の瞬間は、自分を支えてくれた人々を思い出し、イングランド人である意義を噛みしめる最後の機会だ」

また、代表デビュー直前に亡くなった祖父を思い出す。祖父は生粋の愛国者で、歴史のすべてを教えてくれた人だった。 その瞬間が来ると、私は必ず祖父を思い出すのです」

また家族への思いも明かした。「ここまで来られるように支えてくれた犠牲について考える。母、父、ドルトムントでプレーする兄ジョブ、皆が私にとって大切で、兄はいつも支えてくれた」。

今回のW杯は彼がイングランド代表として出場する4大会目で、キャリアには多くの輝かしい瞬間がある。

若くしてトーマス・トゥヘル監督率いるチームでリーダーの一人とされ、FIFAの別インタビューでは代表としての責任を語った。

ベリンガムは続けた。 「ピッチに立ち、エンブレムを胸に、10番を背負うとき、私は全力を尽くす。ワールドカップはすべてのサッカー選手の夢だ。前回に続き、今回も代表として戻ってきた」

チームと祖国への責任は、全力を尽くすことだ。今の立場に至るまで、着実なステップを踏んできた。 親善試合で初めてキャプテンマークを巻いたことは、順調な証拠だ。先発でもベンチでも、チームに貢献できると確信している。他の選手が出場する価値があることも理解しているが、私は常に準備万端だ」と語った。