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レアル・マドリーが土曜日、アラベスを相手に今季ホーム初黒星を喫した後、ジョゼ・モウリーニョ監督は厳しい言葉を口にした。ジュード・ベリンガムの物議を醸す退場処分を受け、ギジェルモ・ソト・グラード主審が自身の主力選手たちに個人的な思惑を抱いていると示唆した。

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ベリンガム退場を受け、モウリーニョ監督が主審を批判

レアル・マドリーの指揮官は、 アラベスに今季ホーム初黒星を喫し 、いら立ちを隠せなかった。ベテラン指揮官はキケ・サンチェス・フローレスの戦術をすぐに称えた一方、最も厳しい言葉をソト・グラード主審に向けた。ジュード・ベリンガムを退場させた判定はサンティアゴ・ベルナベウでの試合後の検証の中心となり、モウリーニョ監督は試合中の主審の動機を疑問視した。2025年4月のキリアン・エンバペと2025年1月のヴィニシウス・ジュニオールを巡る過去の事例を挙げ、同じことが繰り返されている証拠だとした。

モウリーニョ監督は「主審は、彼らがピッチに投げ入れたボールや5秒の件について、非常に寛容だった。この主審は2シーズン前にエンバペを、昨シーズンにヴィニシウスを、そして今回はベリンガムを退場させた……。来シーズンはクルトワの番になるか見てみよう。この主審は自分の権力と、自分がすごい存在だということを示すのが好きなのだと思う」と語った。『AS』が伝えている。

ベンチで見た映像よりベリンガムの言葉を信じる指揮官

ベリンガムが受けたカードと、同選手が関わったPKを巡る判定について具体的に問われると、モウリーニョ監督はタッチライン際での最初の反応を率直に明かした。ベンチのタブレットですぐに映像を確認した際には判定に疑問があるように見えたと認めながらも、公の場で選手の言葉を否定することはなかった。

「PKについては正直に話そう。ベンチでタブレットを使って見たが、私には微妙に思えた。ただ、ジュードはPKだと言っている」とモウリーニョ監督は説明した。「選手がPKだと言うなら、私もPKだと考えなければならない。選手を信じなければならないからだ。タブレットでさっと見た限りでは、大げさなPK判定にも見えた。だからその印象は残っているが、ジュードが私に話したことも確かだと受け止めている」

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モウリーニョ監督、フィジカル面の疲労を嘆く

判定への不満を抱く一方、ポルトガル人指揮官は、自身のチームがフィジカル面の鋭さを欠いたことがピッチ上で決定的だったと率直に認めた。内容についてはまだ分析すべき点が多いとしつつ、疲労が明白な問題だったと指摘した。

「その通りだ。キケはプランを立ててきたが、我々にとって驚きではなかった。昨日は、相手が実際に見せたような守り方をするチームとの対戦に慣れることを意図して練習した。主審が時間の使い方やプレーの中断に非常に寛容だったのは、彼らにとって幸運だった。さらに答えを探す必要はあるが、私には一つ明らかなことがある。フィジカル面のフレッシュさが足りなかった」とモウリーニョ監督は述べた。

レアル・ソシエダ戦を前に選手起用の悩み

レアル・マドリーは公式戦11試合ぶりに敗れ、ラ・リーガ首位の宿敵バルセロナに勝ち点で並ぶ機会を逃した。この痛手に追い打ちをかけるように、モウリーニョ監督は週半ばにアノエタで行われるレアル・ソシエダとの難しいアウェー戦を、出場停止となった主力2選手抜きで戦わなければならない。ベリンガムはこの試合でイエローカードを2枚受けて退場となり、イブラヒマ・コナテも今季リーグ戦5枚目のイエローカードを受けた。両選手とも次戦を欠場する。