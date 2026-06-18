イングランド代表のジャッド・ベリンガムは、2026年W杯開幕戦でクロアチアを4-2で下した試合後に批判に反論した。

ダラスで行われた試合では、彼が代表3点目を決め、前半同点だったイングランドが後半に流れを掴むきっかけを作った。

彼はプレーで懐疑論に答えた。

彼は9月と10月の合宿を怪我で欠場し、代表での将来やトゥヘル監督の下での立場を疑問視する声もあった。

さらに、トゥヘル監督の哲学やチーム方針との相性も疑問視され、彼は批判を浴び続けていた。

BBCの取材に彼は「騒音を脇に置き、母国とチームメイトに勝利への貢献を示せたことが嬉しい」と語った。

さらに「前半は鋭さがあったがパスが不十分だった。後半はすべてを組み合わせ、良いサッカーができた」と語った。

代表への誇りは変わらない。

代表として国とチームに貢献できることは大きな名誉で、外野の声がどうであれその価値は変わらないと語った。

昨季は楽ではなかったが、今は心身ともに最高の状態だと語った。

「厳しいシーズンだったけど、今は活力も集中力も戻った。証明したいという思いが、試合で最大限の集中と情熱を生んでいる」と語った。

批判者たちへのメッセージ

批判を受けたが、彼を攻撃する人々への憎しみはないとも語り、「これがサッカー選手の人生の一部だと理解している。私を悪く言う人に対して否定的な感情はない。時に批判されるべきこともあるからだ」と続けた。

最後に彼は「しかし今日は、自分がどんな選手でピッチで何ができるかを再び示せて本当に良かった」と語った。