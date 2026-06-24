火曜日のイングランド対ガーナ戦（0-0）で、ジョード・ベリンガムが口元に手を当てた写真が2026年W杯で議論を呼んでいる。

このイングランド代表MFはガーナ代表選手やコーチと度々対立したが、その行動はFIFAの物議を醸すルールに抵触するとして議論を呼んだ。

ボストンでの試合中、スペイン紙「ムンド・デポルティーボ」によると、カメラは彼がガーナ代表FWジョーダン・アヨと口論する際、口元を覆う瞬間を捉えていた。

この行為は、数日前にパラグアイ対トルコ戦で同様の動作により即座に退場となったミゲル・アルミロンを思い出させた。

この基準の相違にパラグアイ国内は反発し、地元メディアによるとパラグアイサッカー連盟は「新ルールが全チームに平等に適用されていない」としてFIFAに正式抗議する方針だ。

アルミロンは6月20日、口元を覆って会話したとしてワールドカップ史上初めて退場した。

この「ヴィニシウス法」は、侮辱や差別的発言をカメラやVARが見逃さないようにするのが目的だ。

ルールでは、口を覆って相手を侮辱した場合は即座にレッドカードとなる。

このルールは、UEFAチャンピオンズリーグでベンフィカのジャンルカ・プリスティアーニがレアル・マドリードのヴィニシウス・ジュニオールに対して行った行為をきっかけに導入された。当時、人種差別対策プロトコルが発動され、厳格な規制の必要性が議論された。 これが「ヴィニシウス法」と呼ばれる規則につながった。