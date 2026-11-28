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土曜日の夜に行われたラ・リーガ第14節、レアル・マドリー対デポルティーボ・アラベスの一戦はソト・グラード主審が裁き、レアル・マドリーが1-2で敗れた。

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物議を醸す判定を専門に扱うウェブサイト『アルチーボVAR』は、ソト・グラード主審に10点満点中3.5点の評価を与えた。

『アルチーボVAR』は、ソト・グラード主審は好調とは言えず、節を重ねても改善は期待できそうにないと指摘している。

ラ・リオハ地方に所属する同主審は、レアル・マドリー対デポルティーボ・アラベス戦で極めて低調なパフォーマンスに終始した。判定は大きくぶれ、プレーの判断でも数多くのミスを犯した。

さらに、同主審は依然として不満を抱えたまま試合を裁いているような印象を与えており、ますます怒りっぽくなっている。これは今季が1部リーグでの最後のシーズンとなり、各委員会に対する自身の印象をさほど気にする必要がなくなったことと関係しているようだ。この日はまさに、そうした姿が表れた一日だった。

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また、同主審はジュード・ベリンガムとバレンティーニの接触でベリンガムにPKを与えたが、そもそも反則は起きていなかった。

このイングランド人選手は先にボールに触れ、相手が近づいてきたところで自ら倒れ込み、主審を欺いた。主審はVARのモニターで映像を確認した後、PKを取り消し、ベリンガムに2枚目のイエローカードを提示。ベリンガムは退場処分となった。