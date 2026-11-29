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レアル・マドリーのレジェンドであるロベルト・カルロスが、デポルティボ・アラベス戦でレアル・マドリーに与えられたPKが取り消された判定をめぐる批判の声に加わった。試合は昨日土曜日にラ・リーガで行われ、レアル・マドリーが1-2で敗れている。

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試合終盤、物議を醸す場面があった。同点ゴールを狙うレアル・マドリーに対し、セサル・ソト・グラード主審は、ペナルティエリア内でジュード・ベリンガムがアラベスのDFニコラス・バレンティーニと接触して倒れたとして、PKを宣告した。

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しかし主審はVARルームから映像確認を求められ、選手同士の接触はなかったとの結論に至ったことで、判定を覆してPKを取り消した。

さらに主審はシミュレーションを理由にベリンガムに2枚目のイエローカードを提示。このイングランド人MFは88分に退場となり、次節のレアル・ソシエダ戦を欠場することになった。

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スペイン審判委員会が公開した音声記録では、映像確認の舞台裏が明らかになった。VARのホルヘ・バスケスが、ベリンガムは接触なしに倒れたと指摘し、その後ソト・グラード主審がモニターへ向かい、PKの取り消しと同選手への警告を決定している。

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ロベルト・カルロスの皮肉

この一件は一部のレアル・マドリーサポーターの怒りを買い、ロベルト・カルロスも異議を唱えた。自身のインスタグラムでベリンガムが倒れた瞬間の動画を投稿し、「主審にとってはイエス。VARの男にとってはノー」と皮肉を込めたコメントを添え、笑い顔の絵文字を8つ付けた。

ロベルト・カルロスはレアル・マドリーの歴史において最も著名な選手の一人であり、1996年から2007年まで同クラブのユニフォームに袖を通し、公式戦527試合に出場して68得点を記録した。

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このブラジル人の元スター選手は、ラ・リーガで4度、チャンピオンズリーグで3度の優勝を果たしたほか、数々のタイトルを獲得している。

代表では、韓国と日本で開催された2002年ワールドカップで優勝したブラジル代表の一員であり、母国代表として国際Aマッチ128試合に出場した。

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引退後もロベルト・カルロスはレアル・マドリーとの関係を保っており、渉外担当ディレクターを務めるとともに、アジア・オセアニア地域におけるクラブのアンバサダーとして、世界各地のさまざまなイベントや活動でクラブを代表している。

今回の異議は、レアル・マドリーにとって苦しい夜の後に寄せられたものだ。本拠地でアラベスに1-2で敗れたチームは勝ち点33のままラ・リーガ3位にとどまり、10連勝も止まった。

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レアル・マドリーはこの試合で24本のシュートを放ち、アラベスの8本を上回った。コーナーキックも13本を獲得し、相手の1本を大きく上回った。

ボール支配率も74.3%に達したが、枠内シュート7本のうち得点はわずか1点にとどまった。

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レアル・マドリーが決定機を4度逃した一方、アラベスは決定機を一度も外さなかった。試合を支配することとゴール前での決定力との差が表れた形だ。