イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督（ドイツ）は、2026年W杯開幕戦のクロアチア戦の先発メンバーを発表した。

守備の安定を重視し、CBはコンサとストーンズ。中盤はアンダーソン、ライス、ベリンガムで構成し、柔軟な展開を狙う。

攻撃はハリー・ケインが軸となり、両翼はアンソニー・ゴードンとノニ・マドゥエキのスピードが支える。

スタメンは以下の通り。

GK：ジョーダン・ピックフォード。

DF：エズリ・コンサ、ニコ・オリエ、ジョン・ストーンズ、リース・ジェームズ。

中盤：ディクラン・ライス、エリオット・アンダーソン、ジュード・ベリンガム。

フォワード：ハリー・ケイン、アンソニー・ゴードン、ノニ・マドゥエキ。

トゥヘル監督は、この布陣でイングランド代表がペースを握り、素早い切り替えを生かしたい考えだ。経験豊富なクロアチア代表に対し、ビリングハムの創造性とキーンの連係力で挑む。

一方、クロアチアの先発メンバーは以下の通り。

GK：ドメニク・リヴァコヴィッチ。

DF：ヨシプ・スタニシッチ、ヨスコ・グヴァルディオル、ヨゼプ・ソタロ、ルカ・ヴォスコヴィッチ。

中盤：ルカ・モドリッチ、マリオ・バサリッチ、マルティン・パトゥリーナ、ペタル・ソチッチ。

フォワード：イヴァン・ペリシッチ、ピタル・ムサ。