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スペインメディアが日曜日、レアル・マドリーが本拠地でサポーターを前にデポルティーボ・アラベスに敗れた一戦で、責任を負うべき選手を報じた。

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レアル・マドリーは本拠地サンティアゴ・ベルナベウで、デポルティーボ・アラベスに1-2で敗れる痛恨の黒星を喫した。ボールを支配し、追いつこうと何度も攻め込んだものの及ばず、ジョゼ・モウリーニョ監督の下で続いていた連勝は10試合でストップ。ラ・リーガの優勝争いにおいて大きな痛手を負った。

『ムンド・デポルティーボ』紙は、前日の予想外の敗戦によって、進むべき道を見つけたかに思われたチームの欠点が改めて露呈し、再び現実を突きつけられたと伝えている。

この惨劇の犠牲となった者は多く、その筆頭は最初から最後まで自らのプランにはまり込んだ指揮官ジョゼ・モウリーニョだ。

また、いまだチーム内で居場所を見いだせていないヴィニシウスは、アルダ・ギュレルがピッチを退いた後、ボールに触れるたびにブーイングを浴びた。

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サポーターは、カルロス・エスピを投入するのであれば、トルコ人選手ではなくブラジル人選手を下げるべきだったと考えていた。

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ジュード・ベリンガムも非難を浴びた選手の一人だ。87分、ヴァレンティーニとの接触で見せた「演技」の結果、ビデオ・アシスタント・レフェリー（VAR）によって主審のPK判定が覆され、このイングランド人選手は2枚目の警告を受けて退場となった。

しかし、同紙によれば、この敗戦で最も責めを負うべきなのはDFディーン・ハイセンだという。

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卓越したシーズンを送っていたスペイン代表DFは、この日は本来の出来から程遠かった。足を滑らせてボールを失い、トニ・マルティネスの先制点を招くと、2点目の場面では不可解な形でアンヘル・ペレスにかわされた。

レアル・マドリーの予想外の敗戦を受けて、首位争いから後退する原因をつくったハイセンには厳しい批判が浴びせられている。

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レアル・マドリー敗戦の詳細

ラ・リーガ第14節に臨んだレアル・マドリーは、チャンピオンズリーグでアイントホーフェンに5-1と大勝した勢いを追い風に、11連勝を達成して首位バルセロナに並ぶことを狙っていた。しかし、アラベスが下馬評を覆し、敵地から勝ち点3を持ち帰った。

ホームチームは立ち上がりから明確に攻勢をかけた。5分にはキリアン・ムバッペがGKアントニオ・シベラにセーブを強いて先制のチャンスをつくり、その3分後にはヴィニシウス・ジュニオールに好機をお膳立てしたが、ヴィニシウスはネットを揺らせなかった。

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すると試合の流れに反して、アラベスがディーン・ハイセンの守備のミスを突く。ハイセンの弱いバックパスをトニ・マルティネスがかっさらってティボー・クルトワと一対一になり、22分、クルトワをかわして無人のゴールに流し込んだ。

レアル・マドリーは前半のうちに追いつこうと試みたものの、ジュード・ベリンガムのシュートは得点に結びつかなかった。34分の一撃はシベラに阻まれ、このイングランド人選手の別のシュートもコースが逸れてCKとなった。

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主導権を握りボールを支配しながらも、レアル・マドリーは組織されたアラベスの守備を崩せず、1点ビハインドで前半を終えた。モウリーニョは怒りをあらわにし、判定への抗議で警告を受けた。

後半開始と同時に、ポルトガル人指揮官はオーレリアン・チュアメニとブラヒム・ディアスに代えてベルナルド・シルヴァとヤン・ディオマンデを投入する2枚替えを行った。だが、アラベスはその後もホームチームのゴールを脅かし、49分にはオフサイドでゴールを取り消されたものの、61分にリードを広げる。ペレスがディーン・ハイセンの再びのミスを見逃さず、DF陣より先にボールに追いつくと、クルトワをかわして無人のゴールへ蹴り込み、レアル・マドリーをさらに苦しい状況に追い込んだ。

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レアル・マドリーは70分に反撃する。素早く始めたCKからベリンガムがペナルティーエリア内のムバッペへ巧みにボールを送り、このフランス人FWがクロスバー直下へ強烈なシュートを突き刺した。ムバッペにとって今季ラ・リーガ14点目となるゴールで、点差は1-2に縮まった。

終盤、ホームチームはアラベスのペナルティーエリアを包囲するように猛攻をかけたが、ベリンガムのヘディングシュートはポストに阻まれ、シベラも次々と押し寄せる攻撃を防ぎ続けた。

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86分、ベリンガムがペナルティーエリア内で倒れ、レアル・マドリーはPKを獲得したかに思われた。しかしVARが介入し、セサル・ソト・グラード主審は判定を取り消して、75分に警告を受けていたこのイングランド人選手のシミュレーションを取った。主審は2枚目のイエローカードを提示し、89分にベリンガムを退場処分とした。