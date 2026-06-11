ベリンガムかロジャースか？…イングランド代表の難題

元マンチェスター・シティのミカ・リチャーズは、イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督に、ワールドカップでレアル・マドリードのジュード・ビリンガムを先発させるよう勧めた。リチャーズはビリンガムを「スリー・ライオンズ」の「最高の選手」と評価している。

60年ぶりの優勝を目指すイングランドでは、ベリンガムがアストン・ヴィラのモーガン・ロジャースと先発を争っている。

イングランドはグループ12でガーナ、パナマ、クロアチアと対戦する。

ベルリンガムは2024年欧州選手権でもイングランド代表の要だった。特にスロバキア戦でロスタイムに決めたシザースキックは印象的だった。

ドルトムントから移籍した彼は、アンチェロッティ率いるレアルで最初の2シーズンにラ・リーガとCLの2冠に貢献した。

ただ、昨季はパフォーマンスとコンディションが低下。リーガでは6得点にとどまり、2021-22シーズン以来の低迷だった。

直近のコスタリカ戦（3-0）では好パフォーマンスを見せた。

一方、ロジャースはアストン・ヴィラで好パフォーマンスを維持し、ウナイ・エメリ率いるチームはCL出場権とEL制覇を達成した。

23歳の彼は米国遠征でもトゥヘル体制の主力とされ、アーセナル、マンチェスター・ユナイテッド、チェルシーが獲得に興味を示す。

イングランドのレジェンド、アラン・シアラーは、もし自分がトヒルの立場ならベリンガムよりロジャースを選ぶと語った。だが元代表DFリチャーズはこれに反対している。

シェラーは英紙『メトロ』に「私はロジャースを選ぶ。ワールドカップに向かい、皆楽観的だ」と語った。

さらに「代表の最近のパフォーマンスには満足しており、ロジャースが大きな役割を果たしている。だから監督も彼を選ぶだろうし、その決断なら私はとても嬉しい」と語った。

これに対しリチャーズは「重要な局面でイングランドがリードを許したとき、状況を救ったのはジュード・ベリンガムだった」と反論した。

さらに「彼は大舞台で輝ける資質を持つ。ロジャース起用論も理解できるが、時には両者を同時に起用する選択肢もある」と続けた。

ミカは続けた。「それが僕をがっかりさせる。僕たちにはジョード・ベリンガムという真のスターがいる。議論の余地はない。彼は最高の選手で、スタメンで起用すべきだ」。

元イングランド代表FWゲイリー・リネカーも「この件ではミカの意見に賛成だ」と語った。

「私はジョードが本物のスターだと信じている。ワールドカップを勝つには、試合を左右できる選手が必要だ」と続けた。