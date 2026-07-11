イングランド代表は土曜夕方、マイアミのハードロック・スタジアムで行われた試合で延長戦の末、ノルウェー代表を2－1で下し、2026年W杯準決勝進出を決めた。レアル・マドリードのジュード・ビリングハムが2得点を挙げた。

試合は劇的な展開と物議を醸す判定があったが、 序盤は様子見が続いたが、イングランドがペースを握る。しかし、W杯準々決勝初出場のノルウェーは組織的な守備で対抗し、オライリー（23分）やマドゥエキのシュートも阻んだ。 （29分）も活かせなかった。

ノルウェーは最初の決定機でアンドレアス・シールドロップがペナルティエリア外から放ったシュートがポストに当たり、ゴール上隅に突き刺さった（36分）。

イングランド守備陣はソルロスやウーデガードの攻撃をしのぎ、前半アディショナルタイム2分、ゴードンのパスをベリンガムが鋭角から左足で押し込み同点とした。

直後、ケインがベリンガムのパスから追加点を狙ったが、オフサイドの判定で取り消された（45分+5）。

この判定は物議を醸した。

後半もノルウェーは粘り強く攻め、CKからトルビョルン・ヘイギムがネットを揺らした。 しかしVARが介入し、ハーランドのファウルでゴールは取り消された（55分）。IFABが承認した新ルールの適用だった。

76分にはオルスニスのシュートがアジャーの頭をかすめ、クロスバーを直撃。一方、イングランドも87分、サカの突破が間一髪で止められるなど脅威を与え続けた。

ベリンガムが勝負を決める

延長に入ると、交代出場したロジャースのシュートのこぼれ球をベリンガムが押し込み、2点目を決めて「スリー・ライオンズ」に勝利をもたらした（94分）。

ベン・スペンスはボブのファウルでPK獲得目前だったが、 しかしVARで判定は覆された。ヴァイキングは反撃を試みたが、組織されたイングランド守備の前に実らず、110分にはGKニランドの連続セーブがなければ3失点目もあった。

この勝利でイングランドは準決勝でスイス対アルゼンチンの勝者と対戦し、1966年以来となる優勝を目指す。