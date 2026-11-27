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ジュード・ベリンガムがレアル・マドリーで圧巻のパフォーマンスを見せている。輝きとチームへの大きな影響力を取り戻し、マドリーがあらゆるタイトル争いに力強く復帰した最大の要因の一つとなっている。これはバルセロナをはじめとするライバルにとって悪い知らせだ。

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スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアイントホーフェンに先制を許したレアル・マドリーの反撃に火をつけるため、モウリーニョ監督はこのイングランド人選手を投入せざるを得なかった。

ベリンガムは空中で3度続けてボールに触れた後、正確なシュートを放つ見事なゴールを決めた。この一撃はチャンピオンズリーグのベストゴール賞の候補に挙がっている。

ベリンガムの影響力はゴールだけにとどまらない。ボールを持っての推進力、フィジカルの強さ、顔を上げたままペナルティエリアに侵入する能力、そして相手との駆け引きにおける大きな自信が、現在のレアル・マドリーのパフォーマンスに違いを生み出している。

キリアン・エンバペがゴールを量産し続け、ヴィニシウス・ジュニオールが長く続いた不振から徐々に抜け出しつつあるなか、ベリンガム、アルダ・ギュレル、フェデリコ・バルベルデの3人で構成される真のトリオが強力な攻撃力を形成し、レアル・マドリーを全タイトルの優勝候補へと押し戻した。

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レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで獲得可能な15ポイントのうち15ポイントを手にする満点の成績を収めている。一方、ラ・リーガでもバルセロナへの圧力をかけ続けている。もっとも、バルセロナは記録的なペースで勝ち点を積み上げる圧巻のシーズンを送っている。

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フロレンティーノ・ペレス会長が無冠に終わった2シーズンは、エンバペの加入後最初の2シーズンと重なっていただけでなく、ベリンガムの大きな不振とも重なっていた。

しかし、このイングランド代表のスター選手は今、レアル・マドリーでの1年目に見せていたリーダーとしての存在感を取り戻した。当時の彼は、チームに勝利をもたらす決定的な仕事をしていた。

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ベリンガムはそのシーズンに23ゴール13アシストを記録し、レアル・マドリーのラ・リーガとチャンピオンズリーグの2冠達成に欠かせない主力の一人となった。

今シーズン、ベリンガムは再び易々とネットを揺らすようになった。同時に、より多くの運動量を見せ、より組織的な守備のタスクにも献身している。シーズンはまだ12月にも達していないが、すでに7ゴールを記録しており、8ゴールに終わった昨シーズン全体の成績にほぼ並んでいる。

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ベリンガムが最高のコンディションを取り戻したことは、バルセロナのファンにとって悪い知らせだ。とりわけバルセロナは、引き分けに向かっていたカンプ・ノウでの一戦で、すでに彼の脅威に苦しめられている。

ベリンガムはガブリエル・ジェズスのパスミスを見逃さず、ゴールに背を向けた体勢で見事にボールを収めると、ターンでバルセロナの選手4人をかわし、走り込んだカマヴィンガへパスを送った。これが2-1の決勝ゴールにつながった。

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同紙によれば、あのプレーから1カ月が経った今も、ハンジ・フリック監督はこのイングランド人スターが見せたプレーの悪夢にうなされ続けているという。