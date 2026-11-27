スペイン紙『ムンド・デポルティボ』によると、本拠地サンティアゴ・ベルナベウでアイントホーフェンに先制を許したレアル・マドリーの反撃に火をつけるため、モウリーニョ監督はこのイングランド人選手を投入せざるを得なかった。
ベリンガムは空中で3度続けてボールに触れた後、正確なシュートを放つ見事なゴールを決めた。この一撃はチャンピオンズリーグのベストゴール賞の候補に挙がっている。
ベリンガムの影響力はゴールだけにとどまらない。ボールを持っての推進力、フィジカルの強さ、顔を上げたままペナルティエリアに侵入する能力、そして相手との駆け引きにおける大きな自信が、現在のレアル・マドリーのパフォーマンスに違いを生み出している。
キリアン・エンバペがゴールを量産し続け、ヴィニシウス・ジュニオールが長く続いた不振から徐々に抜け出しつつあるなか、ベリンガム、アルダ・ギュレル、フェデリコ・バルベルデの3人で構成される真のトリオが強力な攻撃力を形成し、レアル・マドリーを全タイトルの優勝候補へと押し戻した。
レアル・マドリーはチャンピオンズリーグで獲得可能な15ポイントのうち15ポイントを手にする満点の成績を収めている。一方、ラ・リーガでもバルセロナへの圧力をかけ続けている。もっとも、バルセロナは記録的なペースで勝ち点を積み上げる圧巻のシーズンを送っている。
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フロレンティーノ・ペレス会長が無冠に終わった2シーズンは、エンバペの加入後最初の2シーズンと重なっていただけでなく、ベリンガムの大きな不振とも重なっていた。
しかし、このイングランド代表のスター選手は今、レアル・マドリーでの1年目に見せていたリーダーとしての存在感を取り戻した。当時の彼は、チームに勝利をもたらす決定的な仕事をしていた。
ベリンガムはそのシーズンに23ゴール13アシストを記録し、レアル・マドリーのラ・リーガとチャンピオンズリーグの2冠達成に欠かせない主力の一人となった。
今シーズン、ベリンガムは再び易々とネットを揺らすようになった。同時に、より多くの運動量を見せ、より組織的な守備のタスクにも献身している。シーズンはまだ12月にも達していないが、すでに7ゴールを記録しており、8ゴールに終わった昨シーズン全体の成績にほぼ並んでいる。
ベリンガムが最高のコンディションを取り戻したことは、バルセロナのファンにとって悪い知らせだ。とりわけバルセロナは、引き分けに向かっていたカンプ・ノウでの一戦で、すでに彼の脅威に苦しめられている。
ベリンガムはガブリエル・ジェズスのパスミスを見逃さず、ゴールに背を向けた体勢で見事にボールを収めると、ターンでバルセロナの選手4人をかわし、走り込んだカマヴィンガへパスを送った。これが2-1の決勝ゴールにつながった。
同紙によれば、あのプレーから1カ月が経った今も、ハンジ・フリック監督はこのイングランド人スターが見せたプレーの悪夢にうなされ続けているという。