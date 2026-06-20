ベリンガムがアンチェロッティに助けを求める…一本の電話がすべてを変える！

欧州の報道によると、レアル・マドリードのイングランド代表ジュード・ベリンガムは、サッカー人生で最も苦しい時期に元監督カルロ・アンチェロッティに助言を求め、2026年ワールドカップでパフォーマンスを取り戻した。

スペイン紙「アス」によると、ベリンガムはレアル・マドリードで2シーズン共に最高のパフォーマンスを引き出したイタリア人監督と電話で話し、クラブと代表での危機を乗り越える助言を求めた。当時、イングランド代表のトゥヘル監督の下での彼の将来は不透明だった。

レアル・マドリードでの今季は、肩の手術や度重なる筋肉系のけが、2度の監督交代が響き、スタメンを奪えず輝きを失っていた。

代表でも苦境は続き、W杯米国遠征を控えた数か月は特に厳しかった。トゥヘル監督はフォデンやアーノルドをメンバーから外し、ベリンガムも選外になることを恐れていた。

しかし、トゥヘルと強い絆を持ち、危機管理に豊富な経験を持つアンチェロッティとの電話が、彼のキャリアの転機となった。

イタリア人監督の助言は彼が考えを改め、危機を抜け出す最善の道を見つける助けとなった。

その効果はW杯イングランド代表初戦で表れ、彼は本来の力を取り戻し、再び「スリー・ライオンズ」の中心となった。

得点を挙げるだけでなく、ピッチでの影響力は数値では測れないほど大きく、チームにとって不可欠な存在となった。

レアル・マドリードのトレーニングセンター「バルデベバス」の関係者も、彼の復活を歓迎している。新監督ジョゼ・モウリーニョのプロジェクトでも不可欠な存在とされ、来シーズンの成功はベリンガムにかかっているとの声も聞かれる。