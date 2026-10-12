ベラルディ、ミラン戦での警告が追加。テレビ中継にイエローカードは映らず、何が起きたのか

ドメニコ・ベラルディに出されたイエローカードが、後から判明した。昨日の試合直後には、サッスオーロ対ミラン戦で警告を受けた選手の一覧に名前がなかった。





イエローカード：サッスオーロの主将は、アドリアン・ラビオのゴール直後、試合の64分に警告を受けていた。このイエローカードはセリエAリーグの公式サイトに記載されている。ミランのゴール後にカードが画面に映らなかったため、テレビでは確認できなかった。しかし、主審はカードを提示しており、ベラルディはこの試合で警告を受けた選手の一覧に載っている。