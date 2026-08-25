元レアル・マドリードの指揮官ラファ・ベニテスが、シャビ・アロンソがレアル・マドリードの指揮官の座を解任された本当の理由を明かし、大きな衝撃を与えた。彼はこの件がサッカーとは無関係だと断言している。

ベニテスの衝撃的な発言は、フラムとチェルシーの一戦を前に、思いがけず飛び出した。注目はその試合に向けられていたが、経験豊富なスペイン人指揮官は同郷の選手のベルナベウでの経験に触れ、クラブでの長い経験に基づいた内部からの証言を語った。

ベニテスは英国放送協会「BBC」とのインタビューで次のように語り、その発言は「ムンド・デポルティボ」が伝えた。「彼はバイエル・レバークーゼンで素晴らしいパフォーマンスを見せ、それゆえレアル・マドリードへ移った。私たちには共通点があった。彼は仕事や組織づくり、そして選手たちが何を成し遂げたいのかを話し合うことを好む。しかしレアル・マドリードには多くの政治的な事情が渦巻いており、おそらくそれが物事を複雑にした原因だったのだろう」

ベニテスのこの一つの発言は、シャビ・アロンソ解任の問題を再び蒸し返すのに十分だった。レアル・マドリードのユースアカデミーで育ち、カスティージャを指揮し、2015-2016シーズンの序盤にトップチームを18試合率いたこの男は、ベルナベウでの仕事が戦術面だけにとどまらないことをよく知っている。

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イングランドでの輝かしいキャリア、とりわけリバプールでチャンピオンズリーグを制し、栄光の最も輝かしい章を刻んだ経験があるがゆえに、ベニテスの意見には大きな重みがある。そしてこの発言によって彼は、多くの人々が陰でささやいていることを裏付けている。すなわち、レアル・マドリードでは、たとえその名がシャビ・アロンソであっても、政治が最高の監督をも追い落とすことがあるのだ、と。