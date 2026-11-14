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モロッコ代表の元DFで、イタリアではウディネーゼ、ローマ、ユヴェントスでプレーしたメディ・ベナティアが、Canal+のインタビューで自身の経験を語った。披露したエピソードの中には、ユヴェントス時代のクリスティアーノ・ロナウド、マッシミリアーノ・アッレグリ、試合前の合宿にまつわるものもある。

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モロッコ代表の元DFメディ・ベナティアが、ユヴェントス時代のエピソードを明かした。それはクリスティアーノ・ロナウド、マッシミリアーノ・アッレグリ、そして試合前の前泊にまつわる思い出だ。

2016年7月から2019年1月までユヴェントスに在籍し、セリエA優勝2回、コッパ・イタリア優勝2回、スーペルコッパ優勝1回を経験したベナティアは、こう振り返る。「2018年にクリスティアーノ・ロナウドが加入した。彼は前泊があまり好きではなかった。慣れていなかったんだ。彼は僕に『イタリア人選手や監督と少し話す方法はないか？』と言った。僕は『ああ、もちろん。やってみよう』と答えた。それでキエッリーニのところへ行き、『ジョ、ここに前泊があまり好きではない選手がいるんだ』と伝えた。彼は『どうして？ 本人がそう言ったのか？』と聞き、僕は『うん、僕のところに来たんだ』と答えた。それからキエッリーニと一緒に、当時の監督だったアッレグリに話しに行った。『監督、3、4人の選手、特に大物選手たちは、可能なら前泊をしない方がいいそうです（笑）』とね。監督は『前泊したい選手はすればいいし、したくない選手はしなくていい』と答えた」

さらに1987年生まれのベナティアは、2014年から2016年までプレーしたバイエルン・ミュンヘンから、2016年にユヴェントスへ移籍した当時を振り返った。「最初の年から退団したいと思っていたので、移籍を申し出た。イタリアに戻りたかった。ユヴェントスやインテル、ほかのチームからの話があった。ドイツでは居心地が良くなかった。2カ月後、妻に『ここに来たのが正しい選択だったか分からない。正直、居心地が良くないんだ。イタリアは僕にとって第二の故郷だから』と言った。それでイタリアに戻り、ユヴェントスへ行った。そこで、仕事に取り組む姿勢や規律も大切だと分かるんだ」