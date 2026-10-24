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アイルランド代表のトロイ・パロットが、レアル・ベティスの試合で留守にしている間に自宅を犯罪者に狙われた、スペイン南部の新たなサッカー選手となった。先週土曜日、ラ・カルトゥーハで行われたバルセロナとのラ・リーガの試合中、覆面をした複数の侵入者がセビリア郊外にある同FWの自宅に押し入った。

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防犯カメラ、何も盗まずに立ち去る侵入者を捉える

スペインメディアの報道によると、覆面姿の男たちの一団が、アイルランド人選手が後半から途中出場した土曜日のバルセロナ戦での5-2の敗戦中に、ボルムホスの住宅地エル・ザウディンにある同選手の自宅に侵入した。市郊外にある自宅の防犯カメラには一団が出入りする様子が記録されていたが、犯人らは何も盗まずに逃走した。治安警察は侵入事件の捜査を開始した。

ブラジル人ウインガーも同様の被害に

土曜日の侵入事件は、パロットのクラブでの同僚であるアントニーの自宅も標的になってからわずか1週間余り後に起きた。アントニーは当時、ベティスの選手としてチャンピオンズリーグのポルト戦に出場し、勝利を収めていた。事件の際には元マンチェスター・ユナイテッドFWの息子の1人が家にいたが、アンダルシアのクラブは後に、けが人はいなかったと発表した。

侵入事件による苦痛を振り返り、アントニーはインスタグラムにこうつづった。「素晴らしい夜になるはずが、怒りと悔しさで終わった。自宅に盗みが入った。

「自宅に侵入された時の気持ちは言葉にするのが難しい。私たちが懸命に働き、心血を注いで手に入れたものが、それを得るまでにどれほど苦労したかを知らない人間に奪われた。

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「最も腹立たしいのは、持ち物を失ったことだけではない。最も守られていると感じられるはずの場所で安心感を失い、家族の目に不安が浮かんでいるのを見ることだ」

武装集団、アンダルシアのサッカー選手を標的に

パロットとアントニーは、地域の著名人が相次いで被害に遭っている憂慮すべき強盗事件の新たな被害者となった。先週月曜日には、フードをかぶった男5人が元セビージャGKセルヒオ・リコと妻アルバ・シルバのラ・フリアナにある自宅に侵入し、家族に銃を突きつけて腕時計や宝飾品を奪った。この事件は、2023年にセビージャがランスとの欧州大会の試合に臨んでいた際、子どもたちと世話係が家にいる中でセルヒオ・ラモスの自宅が襲われた事件を思い起こさせるものだった。

警察、組織犯罪との関連を捜査

セビージャの治安警察の報道官は、警察がアルハラフェ地域で相次ぐ住居侵入窃盗を捜査していると認めたが、逮捕者はまだ出ていない。捜査当局は、選手が不在となる試合日程を利用した最近の事件の背後に、同じ組織的な一団がいるかどうかを調べている。一方、パロットとベティスのチームメイトは、バルセロナに大敗した後、ピッチ上での立て直しを図る。