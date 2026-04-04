スペインのレアル・ベティスクラブの経営陣は、トルコのフェネルバフチェからのレンタル期間が来月6月に終了するモロッコ人スター、スフィアン・アムラバトの去就を決定するため、急ピッチで動いている。この期限が、同選手がアンダルシアに残留するか、新たな挑戦に挑むかの運命を左右することになる。

スペイン紙「アス」の報道によると、ベティスは夏の移籍市場が開幕する前にアムラバトの件を最優先事項に位置付けている。同選手はチームの主力の一人としてその価値を証明しており、クラブはフェネルバフチェから彼の契約を完全移籍で買い取るための正式なオファーを提出する意向だ。

ベティスの首脳陣は、アムラバトが持つ強い個性とチームメイトへの明らかな影響力により、彼がロッカールーム内で事実上のリーダーとなっていると見ており、そのためクラブはどんな代償を払っても彼を引き留める決意を固めている。

しかし、交渉を加速させる決定的な要因は、米国・カナダ・メキシコで開催される2026年ワールドカップが近づいていることだ。クラブ首脳陣は、同大会でモロッコ代表として活躍した場合、彼の市場価値が大幅に上昇し、その後の契約更新がより困難になることを懸念している。

報道によると、ベティスは、ワールドカップに向けた「アトラスの黒人」の合宿に参加するためにアムラバトの離脱を許可するつもりはなく、移籍交渉が完全に完了するまでは許可しない方針だ。

クラブはすでに選手本人および代理人と直接連絡を取り、フェネルバフチェとの交渉を進めるための暫定的な合意を得ている。

同クラブに近い情報筋によると、金銭面の詳細について最終合意に達すれば、数日中に正式な移籍発表が行われる可能性がある。これにより、レアル・ベティスは、ワールドカップの華やかさに引き抜かれる前に、主力選手の1人をチームに残留させることができる。