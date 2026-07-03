アルジェリア代表のボスニア出身監督、ウラジミール・ペトコヴィッチ氏は、ワールドカップラウンド32でスイスに0-2で敗れた後、チームがミスを高く払ったと述べた。

スイスは10分、ブリル・エンボロの素早いカウンターで先制し、後半開始直後にダン・ンドウィが追加点を奪った。

ロイター通信によると、ピトコビッチ監督は「守備ラインやシステムだけの問題ではないが、チームとして守備でミスし、その代償を払った」と語った。

「ミスを犯すたびに失点した。相手は3度のチャンスで2得点を挙げた。我々はより多くのチャンスを作ったが、これがサッカーだ」と続けた。

スイス代表監督として7年間過ごした経験を持つ同監督は、W杯のレベルが自チームにとっては高すぎたと指摘した。

「大会前は堅い守備で失点も少なかったが、このレベルではより正確で組織的なプレーと適応力が求められた」と強調した。

ペトコビッチ監督はアルジェリア代表のパフォーマンスには満足していると述べ、単に相手の方が強かったと指摘した。

「12年ぶりの大会出場自体が大きな成功だった。グループステージ突破は史上2度目で、それも素晴らしい成果だ」と語った。

「もちろん、もっと上を目指していたが、それは叶わなかった」と続けた。

最後に「大会で露呈した弱点を克服する必要があるが、良い場面もあった」と締めくくった。