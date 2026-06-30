ベッカム、水分補給の休憩で数百万ドルを稼ぐ

2026年ワールドカップで最も物議を醸している問題の一つは、国際サッカー連盟（FIFA）が導入した水分補給のための強制休憩時間だ。

ファンからは批判が絶えないが、元イングランド代表のデビッド・ベッカムなどは高く評価している。

これにより試合は2ハーフ制から4ハーフ制になり、テレビCMの枠も増えた。

米国サッカー界のスポークスパーソンでもあるこの英国人スターも、その恩恵を受けた一人だ。

ブラジルのメディア「グローボ」によると、少なくとも8つのブランドが米国のテレビでマンチェスター・ユナイテッドのレジェンドである彼の顔を起用しており、その広告キャンペーンによって彼はすでに約2,500万米ドルを稼いでいるという。

ベッカムは、年間数百万ドルを稼ぐ多角的なビジネスを展開する成功した実業家でもある。その一翼には、リオネル・メッシがプレーするMLSのクラブ「インテル・マイアミ」がある。

同メディアによると、フォーブス誌は彼の純資産を11億8500万ポンドと推定し、今年初めに正式に億万長者となった。

多くのブランドが彼を広告塔に起用し、アディダスとの生涯契約など長期パートナーシップを結んでいる。

マンチェスター・ユナイテッド時代にはプレミアリーグとUEFAチャンピオンズリーグで6つのタイトルを獲得。レアル・マドリードの「ギャラクティコス」一期でも活躍し、ロサンゼルス・ギャラクシーで現役を終えた。

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