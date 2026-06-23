ベスト32でのアルゼンチンの対戦相手はスペイン。激戦必至！

グループ10を首位で突破し、2026年ワールドカップのベスト32進出を決めたアルゼンチンは、次戦の対戦相手を決めるためグループ8の最終節の結果を見守っている。対戦相手はスペイン、カーボベルデ、サウジアラビアの3つの可能性。

アルゼンチン「TYC」によると、同国は7月3日（金）、マイアミのハードロック・スタジアムでグループ8の2位チームと対戦する。現在スペインが4-0でサウジアラビアに勝利し、勝ち点4で首位に立っている。 ウルグアイとカーボベルデは勝ち点2で2位を争っている。

対戦相手は、来週金曜日の最終節2試合の結果で決まる。この日、ウルグアイはスペインと、カーボベルデはサウジアラビアと対戦する。

考えられるシナリオ

ウルグアイがスペインに勝った場合、アルゼンチンはスペインと対戦する。

スペインがウルグアイに勝ち、カボベルデがサウジアラビアに勝つか引き分けた場合は、カボベルデが対戦相手になる。

アルゼンチンがサウジアラビアと対戦するのは、スペインがウルグアイに勝ち、サウジアラビアがカボベルデに勝った場合、またはスペインとウルグアイが引き分け、サウジアラビアが勝った場合である。

引き分けが複数発生した場合はスペインvsカーボベルデ、またはウルグアイvsカーボベルデのプレーオフが行われ、その勝者またはFIFAランキング上位／下位チームがアルゼンチンと対戦する。

予想される展開

32強を突破すると、ベスト16では第4または第6グループの2位と対戦。ここではパラグアイ、オーストラリア、イラン、エジプトが争う。

準々決勝ではポルトガル、コロンビア、スイス、カナダが有力な対戦相手となり、準決勝ではブラジルやイングランドと当たる可能性がある。

シード順のため、ドイツやフランスなど欧州強豪と当たる場合は決勝に限られる。このためアルゼンチンはトーナメント下位で優位に立てる。