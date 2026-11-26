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ジョージアのバトゥミで大混乱が起きた。中立地で開催されていたヨーロッパリーグ第5節、ベシクタシュ対ハポエル・ベエルシェバの一戦だ。「開催されていた」と過去形にしたのは、バトゥミ・アリーナの観客席で起きた出来事を受け、前半25分に試合が中断されたためである。

スタジアムの観客席では、激しい衝突が発生した。『スカイ』によると、ベシクタシュのサポーターがイスラエル側のサポーターに向けてパレスチナの旗を掲げて振る挑発行為をしたことが発端だった。これを受けてジョージアの警察が最初の突入を行い、トルコ側のサポーターが反発。アウェー側のサポーターとの衝突や座席の投げつけも起きた。

ベシクタシュのサポーター1人がピッチに運ばれ、救急隊員と担架が入り、そのサポーターをピッチの外へ搬送した。一方、選手たちは興奮の激しいサポーターがいるエリアの下まで行き、事態を鎮めようとした。しかし、観客席の上方では物の投げつけが収まるどころか、さらに激しくなった。デンマーク人のクローフ主審はピッチ上の全選手に冷静になるよう呼びかけ、選手たちをロッカールームに戻して正式に試合を中断した。

この試合はすでに中立地へと会場が変更されていた。トルコ当局の提案を受け、国境を越えたジョージアでの開催となったのは、試合前から両サポーターの間にあった強い緊張を和らげるためだった。特にトルコ側のサポーターは、相手チームというより、広く知られた政治情勢を背景にイスラエルの人々に対する強い敵意を示していた。

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イタリア人指揮官ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率い、元ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチとファビオ・ミレッティを擁するトルコのチームにとって、ジョージアへの遠征はそもそも順調な出だしではなかった。両選手は試合開始時、ベンチに入っていた。



チームを乗せた飛行機は複数の落雷を受け、激しく揺れた。機体は緊急着陸を余儀なくされ、チームはジョージアへの到着が遅れ、UEFAとの公式昼食会にも出席できなかった。

トラブゾンスポルは公式声明を通じ、ベシクタシュとそのサポーターへの連帯を表明した。「トルコのチームが、占領者であるイスラエルのチームとの試合で、自国のサポーターの前でホームゲームを行う権利を奪われることは受け入れられない。この問題に関するUEFAの決定は二重基準を含んでおり、正しいとは考えていない。こうした状況を踏まえ、今夜ジョージアでベシクタシュのサポーターに対して治安部隊が行った行き過ぎた介入を強く非難する。トルコサッカーと我々のサポーターに対する不当な扱いを前に、団結して共に行動することは我々の最も基本的な義務だ。トラブゾンスポルとして、今夜不当な扱いを受けたベシクタシュに関わる人々とサポーターに寄り添うことを表明するとともに、この騒動で負傷して病院に搬送されたサポーターの一日も早い回復を願う」