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ジョージアで行われたヨーロッパリーグのベシクタシュ対ハポエル・ベエルシェバは30分以上中断。トルコのサポーターに対する地元警察の対応に批判が上がった。

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ジョージアのバトゥミは大混乱に陥った。中立地で行われていたヨーロッパリーグ第5節のベシクタシュ対ハポエル・ベエルシェバだ。「行われていた」と過去形にするのは、バトゥミ・アリーナのスタンドで起きた出来事を受け、前半25分に試合が中断され、その中断が30分以上に及んだからだ。

スタンドでは、ベシクタシュのサポーターによる挑発をきっかけに激しい衝突が発生した。『Sky』によると、サポーターはイスラエルのサポーターに向けてパレスチナの旗を掲げ、振ったという。これを受けてジョージア警察が最初に突入し、トルコのサポーターが反発。アウェーのサポーターとの衝突や座席の投げ込みも起きた。

ベシクタシュのサポーター1人がピッチに運び込まれ、救急隊員が担架とともに入った。そのサポーターは担架でピッチの外へ運び出された。一方、ピッチ上の選手たちが興奮の激しいサポーター席の前まで行って沈静化を図る間も、スタンド上層部では物の投げ込みが収まるどころか、さらに増えた。デンマーク人のクロー主審はピッチ上の選手全員に冷静になるよう呼びかけ、ロッカールームに引き揚げて試合を正式に中断した。

この試合はすでに中立地へ移されていた。両サポーターの間では試合前から強い緊張が見られ、その緊張を和らげるため、トルコ当局の提案を受けて国境を越えたジョージアでの開催となった。特にトルコのサポーターは、よく知られた政治的な出来事をめぐり、相手チームよりもイスラエルの人々に対する強い敵意を繰り返し示していた。

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イタリア人のヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督が率い、元ユヴェントスのドゥシャン・ヴラホヴィッチとファビオ・ミレッティを擁するトルコのチームにとって、ジョージア遠征は順調な滑り出しではなかった。両選手は試合開始時にベンチ入りしていた。



チームを乗せた飛行機が複数回の落雷を受け、激しく揺れたのだ。機体は緊急着陸を余儀なくされ、チームはジョージアへの到着が遅れたため、UEFAとの公式昼食会も欠席した。

トラブゾンスポルは公式声明を通じて、ベシクタシュとそのサポーターへの連帯を表明した。「占領を行うイスラエルのチームとの試合で、トルコのチームが自国で、自分たちのサポーターの前でホームゲームを戦う権利を奪われることは容認できない。この問題について、二重基準を含むUEFAの決定が正しいとは考えない。こうした中、今夜ジョージアでベシクタシュのサポーターに対して治安部隊が行った過剰な介入を強く非難する。トルコサッカーと私たちのサポーターに対して行われる不当な行為に直面したとき、団結して共に行動することは、私たちの最も基本的な義務だ。トラブゾンスポルとして、今夜不当な扱いを受けたベシクタシュの関係者とサポーターに寄り添うことを表明し、今回の騒動で負傷して入院したサポーターの一日も早い回復を願う」